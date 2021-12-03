«Вопросы по моей работе нужно задавать учредителю»: генеральный директор «Ротора» рассказал, что его деятельность оценят в конце сезона

Андрей Рекечинский подвел итоги выступления "Ротора" Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 3 декабря состоялась пресс-конференция генерального директора спортивного клуба «Ротор» Андрея Рекечинского. Журналисты интересовались у него причинами провального выступления команды в текущем первенстве ФНЛ, когда у сине-голубых будет новый главный тренер, влиянием агентов на подбор состава и при каких результатах «Ротора» он оставит свою должность. Также Андрей Рекечинский, отвечая на вопросы и пытаясь развеять различные слухи, рассказал, на ком ответственность за нынешние результаты. «КП-Волгоград» публикует, что говорил руководитель «Ротора».

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БУДЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

«Ротор» ушел на зимнюю паузу в первенстве ФНЛ на 17-м месте – это зона вылета. В текущем игровом году команда ведет борьбу за выживание, в прошлом сезоне она не справилась с подобной задачей в премьер-лиге. Гендиректор клуба заявил, что выступление команды не удовлетворяет.

- Сегодняшняя строчка, которую занимает «Ротор» в турнирной таблице, никого радовать не может. Руководство спортивного клуба «Ротор» и областного спорткомитета обеспокоено сложившейся ситуацией. Постараемся ее выправить в оставшихся 13-ти турах весенней части первенства. Как это можно сделать? Только упорным трудом и плодотворной работой, - отметил Андрей Рекечинский.

Исправлять ситуацию будет новый главный тренер. Дмитрия Хохлова уволили в ноябре, но его сменщик пока не появился. Главным кандидатом на пост рулевого «Ротора» в СМИ называется Артем Куликов. Рекечинский не стал называть фамилии, кто претендует на должность главного тренера. Зато стало ясно, когда наставник появится в Волгограде.

- Главный тренер будет назначен в ближайшее время. Я думаю, это произойдет на следующей неделе. Я тоже читаю инсайдерские информации и что пишут СМИ, но мы привыкли работать с фактами и документами. Пока контракт с новым главным тренером не подписан, нет смысла его представлять.

Кстати, специалисты, входившие в штаб Хохлова, в клубе пока остаются. Это Евгений Алдонин, Евгений Плотников, Русу Николае и Михаил Мысин. Также клуб не планирует зимой серьезно менять состав футболистов, может произойти только 1-2 изменения.

В КОНЦЕ СЕЗОНА РЕШИТСЯ БУДУЩЕЕ РЕКЕЧИНСКОГО В КЛУБЕ

Во время пресс-конференции был вопрос, готов ли Андрей Рекечинский уйти в отставку. На это он лишь ответил, что его работу будет оценивать учредитель – спорткомитет области.

- Перед началом сезона я, как руководитель клуба, взял на себя ответственность и обязательства перед своим учредителем и продолжаю работать до конца сезона. А там будут делаться выводы. Остальные все вопросы по моей работе нужно задавать непосредственно моему учредителю.

Сейчас у "Ротора" есть поражения и ничьи, но только не победы Фото: Эдуард Пальгунов

ИДЕТ ПОИСК СПОРТИВНОГО ДИРЕКТОРА

Если генеральный директор в клубе остается, то спортивный директор будет новый. Эта должность стала вакантной после увольнения Эдуарда Панасюка. Кстати, были слухи, что он неофициально продолжает работать в клубе. Андрей Рекечинский это опроверг и рассказал, почему клуб решил расстаться с Панасюком.

- Эдуард Валерьевич в клубе не работает. Почему произошла отставка? За неудовлетворительные спортивные результаты.

При этом генеральный директор не стал утверждать, что текущее турнирное положение связано исключительно с работой Дмитрия Хохлова и Эдуарда Панасюка. Рекечинский не стал отрицать и своих ошибок.

- Ответственность лежит на всех, кто работает в клубе. Вина у нас общая.

В Волгоград прилетал бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко, он рассматривался на пост спортивного директора. Но в клубе его точно не будет.

- Я встречался с данным претендентом на эту должность. Не хотелось бы по законам деловой этики разглашать весь наш разговор, но мы разошлись в очень важных аспектах. Один из них касался того, что спортивный директор приводит своего главного тренера. Также не сошлись в заработной плате, так как он попросил оклад, превышающий в 4 раза оклад предыдущего спортивного директора, - отметил руководитель «Ротора».

Федор Щербаченко в СМИ заявил, что в волгоградском клубе нерационально расходуются бюджетные средства. У Андрей Рекечинского спросили, что он думает по поводу этих слов.

- Совершенно спокойно отреагировал, не знаю, откуда он может знать о финансовых расходах клуба, не работая в нем. Я считаю, что Щербаченко, прежде всего, футбольный тренер. И может ли он давать оценку какому-то рациональному использованию бюджетных средств?

КАКОЙ У «РОТОРА» БЮДЖЕТ?

Каждый год болельщиков и журналистов интересует: какой у «Ротора» бюджет? И постоянно гендиректор клуба уходит от конкретных цифр. Не стал называть сумму и на этот раз, отметив, что все, что пишут в прессе, не соответствует действительности.

- У нас выделение субсидий происходит в календарном году, мы захватили полсезона РПЛ, сейчас провели 25 туров ФНЛ. Чтобы было понимание, бюджеты разнятся. На следующий год он еще не принят. У нас не только первая команда, у нас есть вторая команда, команда по регби, текущая деятельность учреждения. У нас бюджет достаточно средний. То нам приписывают миллиард, то больше, чем миллиард. На самом деле у нас он не самый большой и не самый маленький, достаточный, чтобы вести деятельность учреждения, не иметь никаких долгов перед контрагентами и по выплате заработной платы.

Волгоградский клуб каждые полгода расстается с большим числом футболистов и подписывает пачками новичков – все это лишние траты. Гендиректор «Ротора» подчеркнул, что областной бюджет из-за этого не страдает.

- Все неустойки, компенсации не производятся из бюджета Волгоградской области, используются спонсорские деньги и те, которые клуб сам заработал. Мы не можем разрывать контракты и платить компенсации из бюджета по закону Волгоградской области.

На чем же тогда зарабатывает клуб? В РПЛ у него был контракт с букмекерской компанией, сейчас титульного спонсора нет. По словам Андрея Рекечинского, сине-голубые пытаются зарабатывать за счет фан-шопов и во время матчей на билетах и продаже атрибутики. Только это очень маленькие деньги.

Состав "Ротора" зимой не планируют кардинально менять. Фото: СК "Ротор".

«РОЛЬ АГЕНТА ПРЕУВЕЛИЧЕНА»

«Ротор» постоянно связывают с деятельностью агента Мамуки Джугели, который якобы даже принимает участие в формирования стартового состава. В команде сейчас много футболистов, которые принадлежать этому агенту. Однако Рекечинский опроверг то, что у Джугели большое влияние в клубе.

- Мы работаем со многими агентами. И хочу сказать, что мы сотрудничаем, в первую очередь, с футболистами, а то, что у них есть агенты – это неотъемлемая часть футбола. У нас были последние игры с «Балтикой» и «Факелом», выходили молодые Мохбалиев и Кузнецов. Если было бы влияние этого агента... Да, у меня были разногласия со Ждановым по составу, но он сказал, что верит в этих ребят, и они выйдут в стартовом составе, с чем я и согласился. Не знаю, откуда информация, что у Мамуки Джугели большая часть футболистов «Ротора».

«НЕ ХОЧУ ПРЯТАТЬСЯ»

«Ротор» регулярно проводил встречи с болельщиками, последняя состоялась в начале сезона-2019/2020. А поклонники сине-голубых хотели бы встретиться с командой и руководством клуба, чтобы высказать все, что о них думают. Андрей Рекечинский отметил, что такая встреча сейчас не может пройти из-за коронавируса. Возможно только общение с небольшой группой болельщиков.

- Не хочу ни от кого прятаться, но сейчас во всем мире такая эпидемиологическая ситуация, поэтому встреча невозможна. Я готов ко встрече с болельщиками, можем собрать какой-то определенный контингент, какой-то актив, человек 10-15, чтобы все расселись с соблюдением социальной дистанции. Я готов ее провести и выслушать все претензии и критику болельщиков в адрес клуба.

ЗАДАЧА ВЕРНУТЬСЯ В РПЛ. БАЗА

«Ротору» весной предстоит бороться за выживание в ФНЛ. В клубе надеются, что команда останется в первом дивизионе, а уже в следующем году будет бороться за премьер-лигу.

- Я был бы доволен, если бы мы закончили сезон в десятке. Потому что неизвестно, какая система будет на следующий сезон, рассматриваются различные варианты проведения первенства ФНЛ, поэтому хочется быть в верхней группе. Я бы очень хотел, как можно скорее вернутся в РПЛ. Будем ставить такую задачу на следующий сезон.

Тренировки «Ротор» проводит на стадионе «Зенит», собственной базы у сине-голубых по-прежнему нет, что несолидно для профессионального клуба. Возможно, «Ротор» начнет базироваться в Волжском, но это не точно.

- Мы знаем, что в Волжском на стадионе имени Логинова строится большой спортивный кластер на примере Лужников. Там будут натуральные футбольные поля с подогревом, есть уже манеж. Возможно, там будет базироваться «Ротор», - заявил Андрей Рекечинский.