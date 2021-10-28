Волгоградский горпитомник подозревают в жестоком обращении с собаками и подделке документов

Недалеко от горотлова нашли кладбище бездомных собак. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде над службой отлова бездомных собак сгущаются тучи: МБУ «Северное» подозревают в серьезных преступлениях - подделке документов и жестоком обращении с животными. Следственный комитет передал материалы в полицию. Также горотлов проверяют на причастность к нецелевому расходованию бюджетных средств и мошенничеству. Пока эта информация проверяется, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР и областного Главка.

Скандальная история началась в конце лета, когда неравнодушные к проблеме бездомных животных волгоградцы нашли неподалеку от МБУ массовые захоронения с собаками. На всех были бирки горолтова. Зоозащитники долго бились и требовали привлечь службу к ответственности. А те в свою очередь перекидывали вину на любителей собак: мол, всех убитых животных еще при жизни отдали им. Даже договора показали, но данные в них оказались фейковыми.

После публикаций в СМИ о волгоградском кладбище животных заговорили на федеральном уровне. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила его с сюжетом из фильма ужасов. Волгоградских собак обсуждали активно. Еще бы, пока на отлов выделяются миллионы, по городу-герою бродят целые своры собак. А тут еще всплыла история с захоронениями.

После этого следователи, природоохранная прокуратура и полиция начали проверку. Лишь благодаря шумихе и реакции на нее удалось установить, что договора подделаны. Сотрудники СУ СКР по Ворошиловском району усмотрели в действиях МБУ «Северное» нарушения по уголовным статьям

«В ходе проведения процессуальной проверки сотрудниками следственного отдела по Ворошиловском району выявлен факт подделки договоров на передачу животных физическим лицам и в действиях руководства МБУ «Северное» усматривались признаки преступления, предусмотренные статьями «Жестокое обращение с животными» (в отношении нескольких животных) и «Подделка документов» (с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение», - говорится в материалах проверки СК.

Материалы через прокуратуру направили в ОП №5 УМВД по Волгограду. Сейчас полицейские собирают доказательства того, что сотрудники службы отлова причастны к скотомогильникам.

Что касается эпизодов возможного мошенничества и нецелевого расходования бюджетных средств – пока это ничем неподтвержденные подозрения. Следователи проводят процессуальную проверку.

В администрации Волгограда пообещали прокомментировать ситуацию по итогам проверок.

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