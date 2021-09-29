«Как будто из фильма ужасов»: Росприроднадзор проверит волгоградский горпитомник

Так выглядит массовое захоронение на пустыре. Фото: волонтеры.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила проверить волгоградским горпитомник, рядом с которым в конце августа волонтеры нашли кладбище бездомных животных. «КП-Волгоград» напоминает, что сейчас этим занимаются следователи, природоохранная прокуратура и полиция. В своем инстаграме Радионова опубликовала эмоциональный пост.

«История как будто из фильма ужасов, но на самом деле — из Ворошиловского района Волгограда. Там обнаружили место массового захоронения животных рядом с МБУ «Северное». Найдено 8 свежевырытых ям глубиной 2,5 м, шириной 1 м. Из одной ямы извлекли два трупа взрослых собак, один труп щенка. На ушах взрослых собак обнаружены бирки голубого цвета с номерами 0423 и 0529 на одной стороне и надписью МБУ «Северное» — на другой».

Когда зоозащитники обнародовали шокирующие видеозаписи, власти поспешили прокомментировать ситуацию, пояснив, что скотомогильники находятся за территорией горпитомника и никакого отношения к нему не имеют. Более того, неизвестные лица стали угрожать главному ветврачу МБУ расправой. После этого журналистов пригласили в приют и открыто показали все, что там происходит. В частности, большой крематорий, в котором утилизируют умерших собак. А уже через месяц горпитомник закрыли на карантин из-за чумы.

Об опасных вирусах у найденных трупов животных написала и Светлана Радионова.

«Эксперты обнаружили у мертвых собак опасные вирусы».

В ходе проверки выяснили еще одну важную деталь: по биркам, которые сняли с мертвых собак, нашли записи, согласно которым их еще при жизни отдали физлицам. Затем животные по каким-то причинам умерли и были закопаны. Однако найти этих физлиц невозможно - почему-то сотрудники МБУ даже не удосужились посмотреть паспорта этих людей, хотя по логике и закону не могут раздавать собак без специального договора, в котором прописываются персональные данные нового владельца.

«По обнаруженным биркам можно установить путь собаки: захороненные животные были переданы физлицам. Однако анкетные данные этих физлиц не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут. Документы, судя по всему, подложные, а люди эти не существуют».

Но причастность МБУ «Северное» к этому кладбищу не доказана, подчеркнула Радионова.

«История вопиющая, будем разбираться в ней, пока вся правда не станет известна. Со своей стороны дала поручение тероргану проверить питомник. Это не совсем полномочия Службы, но такую жестокость не можем оставить безнаказанной ни я, ни мои коллеги!»