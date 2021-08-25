В Волгограде нашедшие массовое захоронение собак зоозащитники угрожают расправой ветврачу горпитомника

Ветврач написала заявление в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Могилы с десятками трупов собак называющие себя зоозащитниками волгоградцы нашли неподалеку от территории МБУ «Северное» - муниципального горотлова. Между сторонами начался конфликт. Да такой, что пришлось идти в полицию. Позиционирующие себя волонтерами люди стали угрожать ветврачу горпитомника и ее детям расправой. Женщина боится ходить на работу. «КП-Волгоград» разбирается в причинах конфликта.

«ЧЕРНЫЕ ДОГХАНТЕРЫ» И УГРОЗЫ

Напомним, накануне в волгоградских зоозащитных группах распространилась информация о том, что сотрудники якобы горпитомника убивают собак и закапывают их трупы на пустыре. В доказательство волонтеры сняли видеоматериалы и продемонстрировали на мертвых животных бирки МБУ. Кадры жуткие, душераздирающие.

«Разрыли один из семи могильников, расположенных рядом с МБУ «Северное». Достали 10 трупов собак, 10 бирок, на которых номера и название МБУ. Откапывать и доставать собак, дышать трупным ядом... Это все нужно для доказательств, для следствия, потому что проверяющие инстанции пока не видят весомых нарушений, поэтому это всё пришлось делать волонтерам», - такие посты появились в пабликах.

Поясним, что бирка - это специальная пластинка с номером, которую работники горпитомника вешают на ухо каждой собаке в горпитомнике. Процедура серьезная: животное отлавливают, прививают, стерилизуют, биркуют и затем выпускают в место прежнего обитания. Там за них никто не несет ответственность. Не исключено, что животных могли убить, когда те уже бегали по улицам города и, например, громко лаяли или бросались на горожан. Именно такую версию выдвигает обратная сторона.

Сейчас муниципалитет вместе с комитетом ветеринарии проводят проверку и выясняют, как именно были умерщвлены найденные трупы и как давно.

- Данный земельный участок находится на территории, не имеющей отношения к предприятию. В настоящее время специалистами ветеринарной службы уже взяты патматериалы на обследование, умершие животные кремированы, - рассказали в мэрии.

Отметили, что умерших по разным причинам собак кремируют. Однако этого оказалось недостаточно: активисты стали угрожать ветврачу горпитомника.

- Главный ветеринарный врач подала заявление в правоохранительные органы по факту поступающих в ее адрес угроз и оскорблений со стороны организованной группы людей, позиционирующих себя как зоозащитники, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации. - Звонки и сообщения поступают с различных номеров с начала августа, в ходе разговоров данные граждане оскорбляют, угрожают ветеринарному врачу и ее детям физической расправой.

Перепуганная женщина, невольно ставшая жертвой разбирательств, передала в полицию записи звонков.

- Главный ветеринарный врач предполагает, что именно эта группа лиц несколько дней назад инициировала проведение разрытий на пустующей территории Ворошиловского района с последующим направлением информации в надзорные органы и СМИ. На месте данная группа лиц демонстрирует останки животных, видимо, ставших жертвами «черных догхантеров», утверждая, что случайно обнаружила эти тела при проведении раскопок в непосредственной близости от горпитомника, - уточнили в мэрии.

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Любой согласится: убивать животных как минимум незаконно. Но резонно отметит, что в Волгограде ситуация с количеством бездомных собак просто катастрофичная. Куда же их девать? Пристроить всех и сразу невозможно. Особенно, когда зоозащитников больше беспокоит судьба не живых, а мертвых животных.

- Увы, но настоящих зоозащитников в Волгоградской области мало. Их можно сосчитать по пальцам. Это люди, которые оказывают реальную помощь, в том числе и горпитомнику. Люди, которые строят приюты и заняты делом, а не хайпом. В ассоциации «Благополучие животных», в которой я состою, коллеги отмечают опасную тенденцию в Москве и разных городах России: называющие себя зоозащитниками люди активно травят жизнь действующим приютам, - считает директор самого большого и авторитетного в регионе приюта «Дино» Анжела Макарова.

Напомним, «Дино» оказал поддержку сам Владимир Путин. В приюте содержат более четырех сотен собак, для них созданы все условия. Даже камеры видеонаблюдения в каждом вольере стоят! Люди самых разных профессий, в том числе и известные, приезжают в приют, помогают кормить и выгуливать питомцев. Несмотря на все это, в начале 2021 года «Дино» подвергся ужасной травле со стороны… этой же группы зоозащитников. В сети появлялись якобы разоблачающие работу приюта видео, обвинения в жестоком обращении и прочее. Сопоставить факты просто - под постами в соцсетях фигурируют одни и те же фамилии.

- Все началось в январе, когда в приют приехали волонтеры. Они выпустили собак, одна из них проявила агрессию. Собака, какой бы доброй она не казалась, может быть опасна. Поэтому в приюте есть правила. С этого начался конфликт, - рассказали сотрудники «Дино».

Группа волонтеров стала регулярно приезжать в «Дино», устраивать скандалы и вызывать полицию. Даже перелазили через забор. После этого руководству пришлось обтянуть забор колючей проволокой.

- Хочешь помочь – построй вольеры, заручись поддержкой государства. Мы работаем, получаем гранты, реализуем свои проекты. Мы сотрудничали с горпитомником, стерилизовали собак. Хочу отметить, что там всегда готовы к диалогу. А что касается утилизации умерших – они подлежат кремации. Не вижу смысла закапывать трупы животных, если в горотлове есть крематоры, которые и практичнее, и не оставляют следов, - резонно отмечает Анжела Макарова.

Подчеркнем, что окончательную точку в конфликте поставят эксперты и полиция.