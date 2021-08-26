«Зачем закапывать? У нас есть крематорий»: «Комсомолка» после скандала с захоронением собак посетила горпитомник

В пункте временного содержания бездомных животных примерно четыре сотни собак. Фото: Юлия Данильченко

Горпитомник оказался втянут в громкий скандал после того, как волонтеры нашли кладбище бездомных животных недалеко от его территории. Волгоградцы вырыли трупы собак с бирками МБУ «Северное» и выложили в сеть жуткие кадры. Кто убил животных и закопал их – пока неясно, но активисты поспешили обвинить во всех грехах муниципальный приют. В свою очередь главный ветврач горотлова подверглась преследованию со стороны зоозащиты и обратилась в полицию. «Комсомолка» продолжает разбираться в этом непростом конфликте. Для этого корреспондент побывала в горпитомнике.

Так выглядит массовое захоронение на пустыре. Фото: волонтеры.

ПОЧЕМУ СОБАКИ С БИРКАМИ ПЛОДЯТСЯ?

В муниципальном пункте временного содержания бездомных животных находится примерно четыре сотни животных одновременно. Каждый день в горпитомник привозят новую партию – около двадцати отловленных с улиц Волгограда собак. Сразу вешают бирку с индивидуальным номером. В среднем одно животное содержат три недели. Две из них – карантин по бешенству. Болезнь опасна для человека, поэтому каждого пса обязательно прививают. Потом животное стерилизуют и наблюдают за его состоянием. Если оно удовлетворительное – выпускают в прежнее место обитание. Если осложнения – держат дольше. Но в целом количество прибывших и убывших бродяг одинаковое.

В гопритомнике - карантин. Волонтеров сюда не пускают. Фото: Юлия Данильченко

Работа горотлова всегда вызывала массу вопросов. Особенно сейчас, когда в пандемию питомник закрыли на карантин. Волонтеров не пускают по ясным причинам, но уже второй раз за год МБУ «Северное» приглашает СМИ и ведет открытый диалог. Разрешается фото и видеосъемка, сотрудники отвечают даже на неудобные вопросы.

Так, некоторые зоозащитники утверждают, что условия содержания животных далеки от нормы. Например, вода в пункте временного содержания непригодна для питья, от нее якобы животные болеют.

В плачевном состоянии поилки - по факту ведра и кормушка. Фото: Юлия Данильченко

- Бездомные собаки проживают в условиях улицы, их никто никогда не обследовал. Поэтому утверждать, что животные, которые к нам поступают, болеют или умирают от воды как минимум неуместно. Наш колодец стандартный, соответствует всем нормам, он отгорожен согласно СанПиНу. Помимо колодца имеется резервная емкость, - пояснила главный ветврач горпитомника Гуля Горбунова.

Важно отметить, что качество воды на самом деле никто не проверял. Емкости, в которую ее наливают, оставляют желать лучшего. Это поржавевшие старые ведра и кормушки. Зоозащита подчеркивает, что у каждой собаки должна быть отдельная миска и поилка. Как на самом деле: в вольерах просторно, вода есть, кормушки общие, заполнены сухим кормом премиум класса. Некоторые питомцы даже спят прямо в больших мисках. Голодных очередей нет, собаки в основном спят или бегают по территории для выгула. За место никто не дерется, а хранилище до потолка забито мешками с питанием.

Вот так выглядит вольер: места много, от голода тут точно никто не умирает. Собаки даже спят в еде. Фото: Юлия Данильченко

Что касается рассадки, то в зоне выгула есть очень большие собаки и ну очень маленькие щенки. Это вызывает опасения: не навредят ли животные более слабым сородичам?

- Сейчас вольеры готовят к осенне-зимнему периоду. Для ремонта нужен доступ, поэтому мы вывели в выгульную зону всех – и взрослых особей, и щенков. Агрессии нет. Если произошла драка, то животное пересаживается в отдельный вольер. Через неделю всех вернем в вольеры, щенков посадим отдельно, - поясняет Гуля Горбунова.

Содержать в одном вольере больших особей и щенков нельзя. Но конкретно эти собаки выходят в большую зону выгула. Фото: Юлия Данильченко

Многие волгоградцы уже знают, что если собака с биркой, то она стерилизована. И с удивлением встречают таких особей с потомством. Как так выходит?

- Поступивших собак биркуют сразу, до стерилизации. Нередко волонтеры по договору забирают животных до операции. Они берут на себя обязательства стерилизовать, однако этого не происходит. Впоследствии можно встретить беременную собаку с клипсой, - объясняют в горпитомнике.

У волонтеров есть другая версия: бездомные животные с биркой, которые привыкли к свободе, могут сбегать. Увы, в обоих случаях такие бродяги повторному отлову не подлежат (если они не проявляют агрессию). Они будут плодиться.

Вот та самая выгульная территория. Фото: Юлия Данильченко

Но больше всего активистов волнует чумка у бездомных животных с бирками. Нередко собаки умирают на улицах в страшных муках. В горпитомнике объяснили, что прививку от этой болезни на бесплатной основе не делают (только от бешенства). Если у собаки признаки болезни появляются в отлове, то ее лечат. Но по истечении срока содержания за судьбу животного муниципальное предприятие ответственность уже не несет. Поэтому остановить распространение вируса в рамках программы, увы, сложно.

Запасов корма полно. Фото: Юлия Данильченко

Кстати, собаки в горпитомнике умирают. От общего числа примерно 3%. Причины никто не устанавливает, на это нет ресурсов, да и необходимости. Хоронить в землю их нельзя. Утилизация строго по закону - кремация.

КТО ЗАРЫЛ СОБАК?

Крематор в горпитомнике стоит. Большой и жуткий. Это к вопросу: зачем закапывать мертвых животных, если их можно сжечь и не оставить улик? Но массовое захоронение есть, а вот кто его устроил – выясняют МБУ «Северное» и комитет ветеринарии Волгоградской области. Странным остается тот факт, что скотомогильник буквально притянул к себе волонтеров, которых теперь подозревают в угрозах Гуле Горбуновой. Мы попытались детальнее разобраться в ситуации.

Информация о захоронении появилась от одной группы волонтеров. Это известные в своих кругах люди, которые в этом году инициировали проверки в известном приюте «Дино». И на этот раз активисты не прошли мимо: приехали, сделали видео, раскопали трупы, сняли с них бирки и передали в полицию как вещдоки: раз клипсы горпитомника, то и похоронили они. Посты с таким содержанием быстро распространились в интернете. Волгоградский горотлов стали сравнивать с концлагерем. Следом появилась информация, что ветврачу угрожают расправой.

Крематор. Фото: Юлия Данильченко

«Врач предполагает, что именно эта группа лиц несколько дней назад инициировала проведение разрытий на пустующей территории Ворошиловского района с последующим направлением информации в надзорные органы и СМИ. На месте данная группа лиц демонстрирует останки животных, видимо, ставших жертвами «черных догхантеров», утверждая, что случайно обнаружила эти тела при проведении раскопок в непосредственной близости от горпитомник», - прокомментировали в мэрии.Информация о захоронении появилась от одной группы волонтеров. Это известные в своих кругах люди, которые в этом году инициировали проверки в приюте «Дино». И на этот раз активисты не прошли мимо: приехали, сделали видео, раскопали трупы, сняли с них бирки и передали в полицию как вещдоки: раз клипсы горпитомника, то и похоронили они. Посты с таким содержанием быстро распространились в интернете. Волгоградский горотлов стали сравнивать с концлагерем. Следом появилась информация, что ветврачу угрожают расправой.

Авторы постов уверяют, что не имеют отношения к противозаконным действиям в отношении сотрудника горпитомника.

- Кто изначально нашел массовое захоронение, мы точно не знаем, - говорит волонтер Надежда. – Но мы приезжали, чтобы выяснить правду. Да, вели прямые эфиры, да, вызывали полицию. Однако на этом кладбище побывали разные волонтеры. Никаких угроз от нас точно не поступало. Мы взрослые, адекватные люди. Нас волнует лишь одно: добиться справедливости! Достоверно узнать, кто убил и закопал животных, повлиять на ситуацию с содержанием собак в горпитомнике.

Сама же Гуля Горбунова, подвергшаяся травле, рассказала, что один и тот же человек из зоозащиты звонит ей с разных номеров и угрожает расправой не только ей, но и ее детям, и родителям. Она записала разговоры и передала их в полицию.

Так совпало, что «КП-Волгоград» ранее общалась с подозреваемой в угрозах (диалог касался исключительно вопросов защиты животных). Редакции удалось дозвониться до волгоградки. Оксана* (прим. авт: имя изменено) призналась, что действительно была на месте массового захоронения и ничего страшного в своих словах не находит.

- Да, я сказала, что ее близкие умрут от коронавируса! Родители и ребенок, а второй пусть живет, – заявила женщина. – Но какие ж это угрозы? Мне звонили из полиции, я жду повестку.

Отметим, что проверка продолжается. Ни в случае с происхождением кладбища на пустыре, ни в случае угроз не установлены виновные. Этим занимаются компетентные органы.