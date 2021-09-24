Волгоградский горпитомник закрыли на карантин из-за чумы у собак Фото: Юлия Данильченко

В пункте передержки безнадзорных животных МБУ «Северное» у отловленных с улиц Волгограда собак нашли чуму. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на приказ облкомветеринарии, с 21 сентября в горпитомнике, который располагается по проезду Дорожников, объявлен карантин сроком на 10 дней. На это время запрещается пускать посторонних, привозить животных и выпускать тех, которые попали под ограничения. Специалисты проведут мероприятия по ликвидации чумы.

- В настоящее время у специалистов службы отлова безнадзорных животных есть основания предполагать, что на территорию базы могло быть занесено вирусное заболевание. Хотя случаев заболевания у собак, находящихся на базе, не зафиксировано, для предотвращения возможного распространения вируса на предприятии проводятся карантинные мероприятия, в том числе дезинфекция вольеров и дополнительная иммунизация животных. На период карантина приостановлены все мероприятия, связанные с перемещением животных, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

Напомним, недавно горпитомник попал в центр скандала: зоозащитники нашли неподалеку от МБУ могилы с мертвыми собаками, обвинив государственное учреждение в незаконной ликвидации животных. Ситуация дошла до того, что главному ветврачу МБУ стали поступать угрозы (подробности).