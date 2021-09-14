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Общество14 сентября 2021 17:21

В Волгограде площадь Павших Борцов начали готовить к открытию собора Александра Невского

Строители возводят сцену и экраны у храма
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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В соборе Александра Невского завершаются последние приготовления перед открытием

В соборе Александра Невского завершаются последние приготовления перед открытием

Фото: Юлия Данильченко

В ближайшее воскресенье, 19 сентября, в Волгограде состоится долгожданное событие - освящение построенного кафедрального собора святого Александра Невского и первая Божественная литургия. На площади Павших Борцов в преддверии масштабного мероприятия кипит работа. Рабочие монтируют сцену и экраны, сообщает «КП-Волгоград». По большим мониторам будут транслировать богослужение, потому как в храм смогут только единицы волгоградцев.

На площади Павших Борцов начался монтаж сцены для концерта

На площади Павших Борцов начался монтаж сцены для концерта

Фото: Юлия Данильченко

Чтобы автомобили не мешали специалистам монтировать сцену и экраны, с 7.00 13 сентября было перекрыто движение по улице Гоголя. Откроют ее только вечером в понедельник.

Чтобы автомобили не мешали работе спецтехники, перекрыли улицу Гоголя

Чтобы автомобили не мешали работе спецтехники, перекрыли улицу Гоголя

Фото: Юлия Данильченко

В 8 часов утра в воскресенье начнется освящение храма и первая Божественная литургия. Попасть внутрь смогут только те волгоградцы, которые есть в специальных списках. Их уже составили и утвердили в приходах Волгоградской митрополии. Все желающие смогут посмотреть за происходящим в соборе по экранам. Пускать на площадь Павших Борцов начнут с семи утра только по Аллее героев со стороны проспекта Ленина, остальные проходы будут перекрыты. На входе установят рамки безопасности, волгоградцам с собой обязательно нужно взять маску.

К площади в воскресенье волгоградцы смогут подойти только через Аллею героев

К площади в воскресенье волгоградцы смогут подойти только через Аллею героев

Фото: Юлия Данильченко

Вечером 19 сентября, в день открытия собора Александра Невского, на возводимой сцене на площади состоится концерт, который готовится московско-волгоградской режиссерской группой. В постановке примут участие около 150 артистов. Также планируется фейерверк.

Первую Божественную литургию в храме смогут увидеть только особенные гости, для остальных на площади устанавливают мониторы

Первую Божественную литургию в храме смогут увидеть только особенные гости, для остальных на площади устанавливают мониторы

Фото: Юлия Данильченко

Из-за мероприятий, посвященных открытию собора Александра Невского, в ближайшие дни центр Волгограда станет пешеходным. Машины не смогут ездить по улицам Мира, Володарского, Ленина, Аллее героев.

Открытие собора Александра Невского состоится 19 сентября

Открытие собора Александра Невского состоится 19 сентября

Фото: Юлия Данильченко

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