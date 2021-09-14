В Волгограде площадь Павших Борцов начали готовить к открытию собора Александра Невского

В соборе Александра Невского завершаются последние приготовления перед открытием Фото: Юлия Данильченко

В ближайшее воскресенье, 19 сентября, в Волгограде состоится долгожданное событие - освящение построенного кафедрального собора святого Александра Невского и первая Божественная литургия. На площади Павших Борцов в преддверии масштабного мероприятия кипит работа. Рабочие монтируют сцену и экраны, сообщает «КП-Волгоград». По большим мониторам будут транслировать богослужение, потому как в храм смогут только единицы волгоградцев.

На площади Павших Борцов начался монтаж сцены для концерта Фото: Юлия Данильченко

Чтобы автомобили не мешали специалистам монтировать сцену и экраны, с 7.00 13 сентября было перекрыто движение по улице Гоголя. Откроют ее только вечером в понедельник.

Чтобы автомобили не мешали работе спецтехники, перекрыли улицу Гоголя Фото: Юлия Данильченко

В 8 часов утра в воскресенье начнется освящение храма и первая Божественная литургия. Попасть внутрь смогут только те волгоградцы, которые есть в специальных списках. Их уже составили и утвердили в приходах Волгоградской митрополии. Все желающие смогут посмотреть за происходящим в соборе по экранам. Пускать на площадь Павших Борцов начнут с семи утра только по Аллее героев со стороны проспекта Ленина, остальные проходы будут перекрыты. На входе установят рамки безопасности, волгоградцам с собой обязательно нужно взять маску.

К площади в воскресенье волгоградцы смогут подойти только через Аллею героев Фото: Юлия Данильченко

Вечером 19 сентября, в день открытия собора Александра Невского, на возводимой сцене на площади состоится концерт, который готовится московско-волгоградской режиссерской группой. В постановке примут участие около 150 артистов. Также планируется фейерверк.

Первую Божественную литургию в храме смогут увидеть только особенные гости, для остальных на площади устанавливают мониторы Фото: Юлия Данильченко

Из-за мероприятий, посвященных открытию собора Александра Невского, в ближайшие дни центр Волгограда станет пешеходным. Машины не смогут ездить по улицам Мира, Володарского, Ленина, Аллее героев.

Открытие собора Александра Невского состоится 19 сентября Фото: Юлия Данильченко

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