В Волгограде начался фестиваль в память об Александре Невском

На сцене ЦКЗ проходит музыкальный фестиваль. Фото: АВО

В Волгограде стартовал фестиваль «Александр Невский. Духовный путь сквозь века», посвященный 800-летию полководца и государственного деятеля. Программу фестиваля открыл концерт с участием приглашенных артистов на сцене областной филармонии. Масштабное событие продлится по 18 сентября 2021. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомкультуры, 12 сентября в ЦКЗ Волгограда пройдет второй концерт фестиваля. Для горожан выступит Московский государственный академический камерный хор. В программе - духовная музыка и народные песни.

Следующим мероприятием фестиваля станет концерт Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Коллектив выступит на сцене Волгоградской филармонии 17 сентября. И завершит программу 18 сентября спектакль «Дом у дороги», который расскажет о событиях Великой Отечественной войны. В совместной постановке Андрей Аниханов задействовал Волгоградский академический симфонический оркестр, НЭТ и Царицынскую оперу.

Тем временем, в краеведческом музее можно посмотреть экспозицию «Царицынский собор Александра Невского». Еще одна выставка открылась в музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова. А 19 сентября состоится долгожданное освящение собора Александра Невского в центре Волгограда. На время праздничных мероприятий с 13 по 20 сентября дороги вокруг храма перекроют.