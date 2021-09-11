С 13 по 20 сентября в центре Волгограда для автомобилистов перекроют несколько улиц

Автомобилистам придется искать объездные дороги. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 13 по 20 сентября в Центральном районе Волгограда часть улиц станет пешеходной, а автомобилистам придется искать объездные пути. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, ограничения вводятся в связи с важным и долгожданным событием – открытием возрожденного собора Александра Невского. Волгоградцы отметят 800-летие со дня рождения святого благоверного князя, для горожан организуют праздничные мероприятия: музыкальный фестиваль «Александр Невский. Духовный путь сквозь века», выставка под открытым небом и другие.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ВОЛГОГРАДЕ С 13 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

С 7-00 часов 13 сентября до 20-00 часов 20 сентября перекроют для транспортного движения улицу Гоголя в границах улицы Коммунистической и улицы Мира.

С 07-00 часов 17 сентября машины также не смогут проехать на улицы Мира от нечетной стороны Аллеи Героев до улицы Комсомольской. С 20-00 часов 18 сентября до 24-00 часов 19 сентября будут перекрыты улицы Мира от Краснознаменской до улицы Комсомольской, улицы Володарского от Коммунистической до проспекта Ленина, улица Ленина от проспекта Ленина до Мира, вся проезжая часть на протяжении Аллеи Героев.

- Для информирования водителей об изменившейся схеме проезда будут выставлены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения. Волгоградцам и гостям города необходимо учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты движения в границах Центрального района, - отметили в мэрии.