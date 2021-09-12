В Волгограде прошло спецгашение к 800-летию Александра Невского

Спецгашение прошло у нового храма. Фото: УФПС

В Волгограде в эти дни проходят торжества в честь 800-летия князя Александра Невского. Одним из событий праздничной недели 12 сентября стало спецгашение почтового блока в Александровском саду. Как сообщили «КП-Волгоград в Волгоград» в региональном УФПС, в церемонии у храма Александра Невского приняли участие руководители профильных ведомств региона и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии игумен Христофор Казанцев. Волгоград стал одним из 14 городов России, где проходит юбилейное гашение.

На почтовом блоке, который выпустили к юбилейной дате, изображена картина Павла Корина «Александр Невский» из коллекции Третьяковской галереи. Также изданы конверты «первого дня». В отделения почты в регионе поступило 2,5 тысячи экземпляров. А поставить оттиск штемпеля на юбилейный конверт волгоградцы могут на Главпочтамте.

Также в Волгограде проходит музыкальный фестиваль к юбилею Александра Невского, а 19 сентября на площади Павших Борцов пройдет освящение нового Александро-Невского собора.