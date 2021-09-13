Волгоградцы увидят освящение собора Александра Невского на площади

На площади у собора установят экраны для трансляции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 19 сентября 2021 состоится долгожданное для многих событие. В этот день впервые распахнет двери для прихожан новый кафедральный собор святого Александра Невского. В 8 часов утра начнется освящение храма и первая Божественная литургия. Простые волгоградцы внутрь попасть смогут только по спискам, которые уже составили и утвердили в приходах Волгоградской митрополии. Остальные смогут посмотреть трансляцию торжественного богослужения на площади Павших Борцов, где установят большие экраны.

- Поскольку число мест в соборе ограничено, присутствовать можно будет согласно заявкам от приходов Волгоградской митрополии, - пояснил «КП-Волгоград» руководитель епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ протоиерей Алексей Маслов.

Однако все желающие волгоградцы смогут пройти на площадь Павших Борцов, где будут транслировать Великое освящение и литургию. Там же священники будут исповедовать и причащать желающих, принимать требы. Пройти на главную городскую площадь можно будет только по Аллее Героев со стороны проспекта Ленина. Остальные подходы к собору Александра Невского 19 сентября перекроют. На входе для безопасности установят рамки, с собой нужно иметь маску – людей будет много. Пропускать на площадь начнут за час до богослужения - с 7 часов утра.

Что касается приглашения на освящение храма Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, то его визит в Волгоград пока не подтвержден.

- Всегда ждем приезда Святейшего Патриарха, - прокомментировали в Волгоградской митрополии.