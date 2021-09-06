Посетитель напал на продавщицу, когда та раскладывала товар. Фото: камеры видеонаблюдения.

Пенсионер из Камышина Волгоградской области доказал, что клиент не всегда прав: мужчина напал на продавщицу за то, что та отказалась разменять деньги. Конфликт случился 2 сентября в косметическом магазине по улице Титова. Сцену запечатлели камеры видеонаблюдения. На ролике, который сейчас гуляет в соцсетях, видно, как пенсионер подходит к молодой девушке, стоящей на стуле и раскладывающей товары на стеллажах. Мужчина изо всех сил ударяет по нему - женщина падает на пол и с трудом встает. Как минимум, она ушибла обе ноги. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, личность пенсионера установили сразу же. Мужчина отрицать вину не стал, а свой поступок объяснил просто – разозлился.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» проводят проверку. Что грозит мужчине за нападение на камышанку – пока неясно. . Чтобы квалифицировать преступление по уголовной статье, нужно выяснить тяжесть нанесенного вреда. Этим занимаются эксперты и полицейские.

Отметим, что пользователи соцсетей крайне возмущены поведением пенсионера. Волгоградцы, единогласно вставшие на защиту бедной девушки, обсуждают, что труд продавцов не только тяжелый, но и опасный.

Смотреть видеосюжет Разозлился: под Волгоградом пенсионер напал на продавщицу из-за отказа разменять деньги

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