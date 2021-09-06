«Мы не смогли его защитить»: в Волгограде после избиения темнокожего диджея закрылся бар «Gatsby»

DJ-сет закончился дракой и больничной койкой для музыканта. Теперь у него плохо видит один глаз. Кадр с видео https://www.instagram.com/djgee_/

В минувшие выходные в популярном в Волгограде баре «Gatsby» конфликт обернулся дракой. Инцидент случился из-за отказа иностранного диджея поставить песню по просьбе посетителя, который, по словам музыканта, просил это в грубой форме. В итоге на DJ Gee напали несколько человек, которые несколько раз ударили его кальяном. Темнокожий музыкант оказался в больнице, избиение обсуждает вся страна, за диджея вступилась и Ксения Собчак. После такого шума руководство бара «Gatsby» решило закрыть заведение. Ведь все могло закончиться и трагедией.

«ХОТЕЛИ УБИТЬ»

- Меня хотели убить. Меня реально хотели убить, - рассказал на своей страничке в Instagram DJ Gee.

Флавио - это настоящее имя молодого человека - несколько лет назад переехал в Волгоград из Мозамбика. Сейчас он студент 5-го курса Волгоградского государственного технического университета. Главное его хобби - музыка. Он выступает как диджей в клубах и барах города. 4 сентября у него был DJ-сет в «Gatsby». Вдруг к нему подскочил посетитель и стал требовать поставить определенную композицию.

- Внезапно подошел какой-то человек, не знаю, из какой он страны, не буду поднимать вопрос национальности. Он что-то объяснял охраннику, но было не слышно. Громко играла музыка. Каким-то образом этот человек оказался рядом со мной и борзо сказал: «Эй, ты, поставь этот трек». Я ему: «Чувак, во-первых, ты должен следить за своими манерами», - поделился со своими подписчиками DJ Gee.

Музыкант рассказал, что диджей вообще не обязан ставить музыку по требованиям людей. Хотя можно сделать исключение, если человек подошел и вежливо попросил включить определенную песню. В практике DJ Gee был случай, когда волгоградец отмечал рождение ребенка и захотел услышать какую-то композицию. Это было вежливо, поэтому музыкант ответил согласием на просьбу. Но вечером в субботу все было иначе. И вообще у DJ Gee не было композиции, которую волгоградец требовал включить.

5000 РУБЛЕЙ ЗА ПЕСНЮ

- У меня есть лайфхак для подобных ситуаций. Я говорю, что поставить песню стоит 5000 рублей. Человек, услышав это, отходит. Но этот человек мне ответил: «Я тебе 100 рублей дам, и ты поставишь этот трек». Я сказал, что не поставлю.

Тут посетитель бара начал толкать диджея, который решил отложить выяснение отношений до конца выступления.

- Я сказал: «Если есть проблема, подожди меня, я закончу свой сет и на улице поговорим». Он толкает меня еще раз и потребовал поставить трек. Возможно, в этот момент я ляпнул что-то лишнее. Я уже сам стоял на нервах, потому что из-за этой ситуации было неприятно. Он меня ударил, я тоже в ответ, - рассказал диджей.

УДАРИЛИ КАЛЬЯНОМ ПО ГОЛОВЕ

Началась драка, во время которой музыкант оказался на полу. Конфликтующих разняли охранники. После этого посетитель «Gatsby» подошел к музыкальному оборудованию диджея и разбил его. А потом на подмогу пришли друзья неизвестного. Они ударили DJ Gee кальяном по голове.

- Я понимаю, что на меня начинают нападать. Это было очень быстро, один взял колбу с кальяном и ударил меня в лоб. В этот момент я упал, начал терять сознание. Я чувствовал, что меня продолжали бить. Мне казалось, что меня били несколько человек. Был еще один удар колбой. Я отключился.

DJ Gee поделился со своим подписчиками, что в чувства его привели девушки, которые были в баре. Возможно, они медики или учатся в медуниверситете. Пока 30-летнему темнокожему иностранцу останавливали кровотечение, посетитель, который так и не смог заказать песню, начал искать музыканта. DJ Gee не сомневается, что его противник с друзьями, если была бы их воля, могли его убить. Он хочет, чтобы они не остались безнаказанными.

ОДИН ГЛАЗ ПОЧТИ НЕ ВИДИТ

- Зачем нужно было продолжать конфликт? Я попал в 25-ю больницу, я там провел ночь. Правый глаз еле видит. Мы же ходим в заведения, чтобы отдыхать, а не чтобы создавать конфликты. Когда это закончится? Нельзя так делать. В каком мире мы живем? Мы же цивилизованные люди, - эмоционально высказался музыкант, который теперь лечится дома.

Дракой в баре в центре Волгограда занялась полиция.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

БАР ЗАКРЫЛСЯ

А «Gatsby» после неспокойного вечера 4 сентября и вовсе перестал работать. О том, что заведение закрылось, рассказал в Instagram его сооснователь и собственник Давид Абагян.

- Мне тяжело это говорить, но «Gatsby» закрывается. На данный момент на неопределенный срок. Есть разные причины, которые я могу и не могу озвучить. Мы чувствуем свою ответственность. Почему на неопределенный срок? У меня нет вообще желания работать в этой сфере. У нас будет собрание, будем общаться, - сообщил Давид Абагян.

Также предпринимателю очень неловко перед диджеем, который был жестоко избит в баре.

- Произошло очень плохое. Мы на связи с DJ Gee, я перед ним тысячу раз извинился из-за того, что мы не смогли его защитить.

Скандальный инцидент, случившийся в Волгограде, обсуждает вся страна. Об этом уже написала Ксения Собчак в своем новостном телеграм-канале.

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