2019-08-20T18:30:02+03:00
Происшествия

В Волгограде смягчили приговор племяннику криминального авторитета Кадина за стрельбу у Лофта

Алексей Бухаткин проведет в колонии особого режима 4 года и 9 месяцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Три года длятся судебные тяжбы между прокуратурой и адвокатами Алексея Бухаткина - известного в Волгограде, как племянника местного криминального авторитета Владимира Кадина. Это он устроил стрельбу с разборками у заведения «Лофт» в декабре 2016-го. В июле 2018-го Бухаткина признали виновным по двум статьям - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия», «незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». По совокупности его приговорили к 5 годам колонии. Но с таким вердиктом не согласились ни обвинение, ни защита. И только сегодня апелляционная инстанция Волгоградского областного суда изменила приговор.

Напомним, в тот декабрьский вечер 2016-го у Бухаткина вспыхнул конфликт с компанией чеченцев, которая также отдыхала в заведении. Выяснять отношения парни вышли на улицу. В массовой драке оказались замешаны почти 20 человек. Тут-то Бухаткин и достал пистолет (который, как выяснили позже следователи, он купил незаконно), и сделал несколько выстрелов, ранив одного из обидчиков.

Пересмотрев материалы уголовного дела Волгооградский областной суд смягчил приговор Бухаткину: окончательный вердикт - 4 года и 9 месяцев колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде четыре автобуса изменят маршрут из-за ремонта на улице Огарева
В парке 70 лет Победы в Волгограде на месте "земного шара" построят новый фонтан за три миллиона рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
В Волгограде добавилось 38 точек продажи школьных транспортных карт
За свой счет: чиновники посчитали слишком редким лекарство для ребенка инвалида
Меняют трубы: в Волгограде на два месяца закрыли движение по улице Огарева
Волгоградская область попала в «пятерку» регионов России, где резко подорожал бензин
В Астрахани чиновника посадили на два года за разбившегося в старом ДК мальчика
На трассе Волгоград-Астрахань автоледи убила в ДТП таксиста
Три волгоградские трассы опять закрыли для фур из-за жары
Экс-депутат Волгограда Евгений Щур, обвиняемый в аферах с ОСАГО, сменил место заточения
МЧС предупреждает: в Волгоградской области ожидается сильная жара
Волгоградка может сесть на пять лет за найденную чужую сумку с 30 тысячами рублями
Переселенцы из аварийного жилья смогут получить льготную ипотеку
В Волгоградскую область 892 тонны товаров ввезли с нарушениями
Волгоградские власти ищут подрядчика, который закончит недоделанный ремонт дорог
Полиция ищет водителя, сбившего мужчину на Тракторном
«Мазда» протаранила столб: водитель погиб, пассажиры в больнице
В Волгограде НЭТ лишился художественного руководителя
Мало света, нет вентиляции и грязные туалеты: роспотребнадзор проверил волгоградские школы
На проект нового роддома в больнице №25 Волгограда выделили 45 миллионов рублей