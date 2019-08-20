В Волгограде смягчили приговор племяннику криминального авторитета Кадина за стрельбу у Лофта

СЕГОДНЯ 18:30 2019-08-20T18:30:02+03:00

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Три года длятся судебные тяжбы между прокуратурой и адвокатами Алексея Бухаткина - известного в Волгограде, как племянника местного криминального авторитета Владимира Кадина. Это он устроил стрельбу с разборками у заведения «Лофт» в декабре 2016-го. В июле 2018-го Бухаткина признали виновным по двум статьям - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия», «незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». По совокупности его приговорили к 5 годам колонии. Но с таким вердиктом не согласились ни обвинение, ни защита. И только сегодня апелляционная инстанция Волгоградского областного суда изменила приговор.

Напомним, в тот декабрьский вечер 2016-го у Бухаткина вспыхнул конфликт с компанией чеченцев, которая также отдыхала в заведении. Выяснять отношения парни вышли на улицу. В массовой драке оказались замешаны почти 20 человек. Тут-то Бухаткин и достал пистолет (который, как выяснили позже следователи, он купил незаконно), и сделал несколько выстрелов, ранив одного из обидчиков.

Пересмотрев материалы уголовного дела Волгооградский областной суд смягчил приговор Бухаткину: окончательный вердикт - 4 года и 9 месяцев колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU