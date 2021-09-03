Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 сентября: заболеваемость остановилась на одном уровне

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 3 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области на протяжении пяти дней подряд фиксируется почти одинаковое число новых случаев коронавируса за сутки. Регион вышел на плато? И все равно цифры ковида остаются очень высокими. 3 сентября COVID-19 подтвердился у 351 волгоградца, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За всю пандемию вирус подхватили 82 768 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

К сожалению, в Волгоградской области жители продолжают погибать от осложнений коронавируса. Сегодня подтвердились 14 летальных исходов. Всего же от ковида скончались 2 337 волгоградцев.

За последние сутки победой над вирусом завершили лечение 314 пациентов, которые вернулись домой из инфекционных стационаров или закрыли домашние больничные и теперь освободились от карантина. С марта прошлого года выздоровели от коронавируса 73 438 жителей Волгоградской области

В регионе продолжается вакцинация от ковида, привились уже 800 тысяч жителей. До начала осени работники ряда сфер должны были в обязательном порядке пройти хотя бы первый этап иммунизации от COVID-19. Особенно это касалось медиков. В Урюпинской ЦРБ 10 сотрудников не привились до 30 августа, из-за чего их отстранили от работы. В медучреждении рассказали подробности ситуации. А в облздраве пояснили, что медики обязательно проходят иммунизацию от различных инфекционных заболеваний, чтобы не подвергнуть риску себя и пациентов.