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Общество3 сентября 2021 10:26

800 тысяч волгоградцев привились от коронавиурса

В Волгоградской области открыт 61 пункт для вакцинации от COVID-19
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Волжанка стала 800-тысячной привитой в регионе.

Волжанка стала 800-тысячной привитой в регионе.

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация жителей от коронавируса. Каждый день в прививочные центры приходят около 16 тысяч человек. 800-тысчной привитой стала 86-летняя жительница Волжского Таисия Протопопова, которая иммунизировалась дома – к ней приехала медиков из больницы Фишера. Пенсионерка подчеркнула, что прививку сделала не только для себя, но и для внуков и правнуков.

- Очень удобно, что медработники приехали ко мне домой — сама бы уже не дошла до поликлиники. Считаю, что вакцинироваться непременно нужно, даже в почтенном возрасте. Только это нас и выручит. Сейчас уже привита вся наша семья, - поделилась волжанка.

К осени 705 тысяч волгоградцев прошли полную иммунизацию. То есть получили оба компонента вакцин «Эпивак» или «Спутник», или же однокомпонентную вакцину «Лайт». Как отметили в облздраве, чаще всего прививаются люди старшего возраста

- За последние два дня доставлены 22 200 комплектов «Спутника V» и 42 000 дозы препарата «Спутник Лайт», а всего субъект получил уже более миллиона комплектов, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что вакцина делается бесплатно в 61 прививочном пункте. В поликлиники нужно записываться, а в ТРК и музей «Россия — моя история» можно прийти просто так.