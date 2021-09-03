800 тысяч волгоградцев привились от коронавиурса

Волжанка стала 800-тысячной привитой в регионе.

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация жителей от коронавируса. Каждый день в прививочные центры приходят около 16 тысяч человек. 800-тысчной привитой стала 86-летняя жительница Волжского Таисия Протопопова, которая иммунизировалась дома – к ней приехала медиков из больницы Фишера. Пенсионерка подчеркнула, что прививку сделала не только для себя, но и для внуков и правнуков.

- Очень удобно, что медработники приехали ко мне домой — сама бы уже не дошла до поликлиники. Считаю, что вакцинироваться непременно нужно, даже в почтенном возрасте. Только это нас и выручит. Сейчас уже привита вся наша семья, - поделилась волжанка.

К осени 705 тысяч волгоградцев прошли полную иммунизацию. То есть получили оба компонента вакцин «Эпивак» или «Спутник», или же однокомпонентную вакцину «Лайт». Как отметили в облздраве, чаще всего прививаются люди старшего возраста

- За последние два дня доставлены 22 200 комплектов «Спутника V» и 42 000 дозы препарата «Спутник Лайт», а всего субъект получил уже более миллиона комплектов, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что вакцина делается бесплатно в 61 прививочном пункте. В поликлиники нужно записываться, а в ТРК и музей «Россия — моя история» можно прийти просто так.