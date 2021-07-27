В Волгограде ввели обязательную вакцинацию для студентов, таксистов, работников салонов красоты и других сфер

Обязательную вакцинацию должны пройти студенты, таксисты, работники салонов красоты и другие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 июля, по постановлению главного государственного санитарного врача по Волгоградской области Ольги Зубаревой список тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию, значительно расширился. Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, диктует свои правила: Роспотребнадзор отправит на принудительные прививки от COVID–19 практически всех, кто контактирует с людьми на работе или учебе. Причем первую дозу вакцины от коронавируса волгоградцы обязаны получить до 30 августа, а вторую до 30 сентября 2021 года. Объясняем, кому пора занимать очередь в прививочных пунктах, чтобы получить справку для работы (учебы).

Перечень всех, кого уже в августе отправят на принудительную вакцинацию.

Это касается официально трудоустроенных сотрудников:

- торговли

- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, косметических услуг, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОК, фитнес-клубов, бассейнов

- предоставления услуг прачечными и химчистками

- предоставления услуг по ремонту предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

- общественного питания

- пищевой промышленности

- финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи

- общественного транспорта и такси

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- ЖКХ, энергетики

- предоставления услуг культурно-развлекательного досуга (театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и т.п.)

- предоставления услуг по временному проживанию (гостинцы, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, туристические базы и пр.);

- санаторно-курортной деятельности

- доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.

Подать личный пример должны руководители всех вышеперечисленных организаций - их также не допустят к работе без сертификата. До начала учебного года не избежать принудительной вакцинации студентам старше 18 лет. По-прежнему иммунизация от коронавируса обязательна для чиновников.

Принудительная вакцинация не коснется волгоградцев, у которых есть противопоказания. Справку о медотводе дают врачи исходя из состояния пациента. Отметим, что на такие меры пришлось пойти из-за нарастающего числа заболевших: последние пять недель прирост достиг больших показателей – 0,45% за сутки. Коэффициент распространения ковида, на который ориентируются эксперты, превысил 1,0.