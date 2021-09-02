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Здоровье2 сентября 2021 13:20

«Это на их совести»: в Урюпинской ЦРБ рассказали об отстраненных от работы врачей, которые не привились от коронавируса

Некоторые медики подумывают об уходе на пенсию
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Большая часть из отстраненных уже посетила прививочный пункт

Большая часть из отстраненных уже посетила прививочный пункт

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области в Урюпинской Центральной районной больнице приказом главного врача от работы были отстранены 10 медиков. Специалисты до начала осени не прошли вакцинацию от коронавируса. «КП-Волгоград» пояснили ситуацию в медучреждении. Из десяти медиков шестеро уже привились от COVID-19 и вернулись к своим обязанностям в медучреждении. Еще один сотрудник должен получить защиту от ковида сегодня или завтра.

- Это приказ не об увольнении, а отстранении от работы. Никто этих сотрудников увольнять не собирается. Оставшиеся трое – это медики, которые достигли определенного возраста, но продолжали работу. Они раздумывают о том, что вакцинироваться и продолжать работать или уходить на заслуженный отдых, - отметили в администрации Урюпинской ЦРБ.

В учреждении добавили, что все медики заранее были уведомлены о необходимости вакцинироваться до 30 августа, если они этого не сделали раньше. Отстранения не повлияло на работу Урюпинской ЦРБ, в которой работают 1126 человек. Все пациенты получают необходимую помощь. А решение десяти медиков не вакцинироваться до начала осени в облздраве оставили на их совести.

- Почему эти врачи дотянули до последнего момента и не вакцинировали, пусть это останется на их совести. Пандемия идет больше года, вакцинация продолжается. Всем медикам были выданы уведомления о необходимости вакцинироваться до 30 августа в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области. Они были предупреждены, - подчеркнули в ЦРБ.

Напомним, постановлением главы Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой в регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий. Среди них медики, педагоги, работники транспорта, фитнес-центов, салонов красоты, общественного питания и других сфер. Они должны были пройти первый этап вакцинации до 30 августа, а вторую дозу антиковидного препарата обязаны получить до 30 сентября. В случае непрохождения иммунизации, сотрудников будут отстранять от работы.

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