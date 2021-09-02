Врачи могут заразить пациентов: волгоградский облздрав рассказал о важности вакцинации медработников

Врачи должны вакцинироваться от ковида, чтобы обезопасить себя и пациентов, отмечают в облздраве Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал о важности медицинскими сотрудниками проходить вакцинацию от коронавируса. Любой медперсонал входит в особую группу риска, любое инфекционное заболевание в стационарах может распространиться как на работников, так и на пациентов, которые рискуют получить тяжелые осложнения. По постановлению главного санитарного врача региона до 30 августа все медики должны были пройти первый этап вакцинации от ковида. В ином случае они будут отстранены от работы.

- Руководителями медицинских организаций временно отстраняются от работы непривитые сотрудники, не имеющие медицинский отвод от вакцинации, до прохождения вакцинации, либо до нормализации эпидемиологической обстановки. Подчеркнем, что речь идет не об увольнении сотрудников, а временном отстранении от работы. Данная мера прежде всего направлена на защиту жизни и здоровья, как медицинского персонала, так и пациентов, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

В профильном комитете добавили, что работники больниц и поликлиник регулярно проходят вакцинацию от других заболеваний. Среди них грипп, краснуха, гепатит В, дифтерия, столбняк.

Напомним, ранее стало известно, что в Урюпинской ЦРБ от работы отстранили 10 медработников, которые не вакцинировались от коронавируса до 30 августа. Семеро из них прошли иммунизацию за первые дни сентября, а трое медиков подумывают уйти на пенсию.