Суд в Волгограде оставил без изменений приговор патологоанатомам, подделавшим причины смерти роженицы

Патологоанатомы вины так и не признали, что подменили образцы печени умершей волгоградки. Фото из личного архива Арама Мачкаляна и ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградском областном суде состоялось рассмотрение апелляции приговора в отношении патологоанатомов Вадима Колченко, Наталии Герасименко и Екатерины Черкасовой. Они были признаны виновными в подмене образцов печени скончавшейся роженицы Елены Мачкалян. Преступление совершили, чтобы скрыть действительные статистические данные материнской смертности в регионе. В апреле Дзержинский районный суд приговорил медиков к тюремному сроку. Однако стороны защиты и обвинения обжаловали решение, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Бывший главный патологоанатом Волгоградской области Вадим Колченко в январе 2017 года провел вскрытие погибшей. Он заменили гистологические образцы печени умершей роженицы на образцы печени другого человека с установленным хроническим гепатитом. Родственникам Елены Мачкалян выдали фиктивное медицинское свидетельство о смерти. Также бывшего главного врача Волгоградского областного патологоанатомического бюро обвинили в мошенничестве и взяточничестве. Его отправили в тюрьму на 9 лет, оштрафовали на 2,5 миллиона рублей и запретили в течение семи лет работать на госслужбе и занимать определенные должности. Наталию Герасименко суд приговорил к двум годам условно, Екатерину Черкасову - на полтора года условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет. Женщины были подчиненными Вадима Колченко.

- Подсудимые не признали вину в инкриминируемых преступлениях, - отметили в объединенной пресс-службе судов региона.

Волгоградский областной суд 27 августа изучил материалы дела и выслушал участников процесса. Он не стал менять квалификацию действий виновных. Также остается прежним и назначенное патологоанатомам наказание.

«МАФИЯ В МОРГЕ»

В Волгограде резонансное дело о «мафии в морге» длилось несколько лет. О Вадиме Колченко заговорили впервые в конце весны 2018 года. Главного патологоанатома Волгоградской области поймали на «откатах» от его санитаров, они зарабатывали на горе волгоградцев, потерявших близких, и делились с начальником. Сотрудники областного ФСБ задержали Колченко при получении очередной взятки.

На патологоанатома возбудили еще одно дело. Следователи установили, что Колченко, Герасименко и Черкасова подделали причины смерти Елены Мачкалян, которая умерла в больнице на 30-й неделе беременности. Волгоградка готовилась стать мамой во второй раз. Ее с температурой несколько дней возили по разным больницам. Сначала погиб малыш, после кесарева сечения скончалась и Елена. Экспертиза в последствии установила, что их можно было спасти, если бы врачи не наделали ошибок. Несколько лет добивался справедливости и наказания медикам, виновным в смерти малыша и супруги, Арам Мачкалян.

Волжский городской суд на 2 года отправил в колонию общего режима заведующую акушерским отделением областного перинатального центра №1 Наталию Андрееву и заместителя главного врача по медицинской части Елену Попову. Они были признаны виновными в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы. Вины в смерти женщины сотрудники перинатального центра за собой не признают.