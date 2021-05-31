Врачам из Волжского дали по два года колонии за смерть роженицы и ее ребенка

Елена и Арам Мачкалян ждали второго ребенка, сына. Фото из семейного архива.

Больше четырех лет потерявший любимую жену и нерожденного сына волгоградец Арам Мачкалян искал справедливости и требовал наказать виновных в смерти роженицы и ребенка. В понедельник, 31 мая, в Волжском городском суде огласили приговор врачам областного перинатального центра №1. Как сообщила «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, заведующую акушерским отделением Наталию Андрееву и заместителя главного врача по медицинской части Елену Попову признали виновными в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы. Суд приговорил их к двум годам колонии общего режима и лишил права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года.

- Проанализировав представленные доказательства, выслушав участников процесса, суд пришел к выводу, что возникновение паталогических состояний явилось следствием совместного оказания Андреевой и Поповой медицинской помощи, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья пациента, - рассказала Екатерина Вальковская.

Медики так и не признали своей вины, они будут обжаловать приговор. Суд решил взять их под стражу после вступления приговора в законную силу, то есть по итогам апелляции.

«ПРОСТИ, Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»

- Какие эмоции? Опустошение какое-то, наверное, просто радость, что справедливость восторжествовала. Два суда – Волжский и Дзержинский – признали виновными врачей, везде реальные сроки, значит, все усилия были не напрасны. Неправильный процесс лечения, постановки диагноза, родоразрешения – все это было неверным от начала и до конца, из-за этого наступила смерть Елены, - поделился с «КП-Волгоград» вдовец Арам Мачкалян. – В самом начале все это казалось невозможно. Хочу сказать спасибо свое семье, родителям Лены, друзьям, знакомым и всем людям, которые писали и поддерживали, просили не сдаваться. Сейчас поеду на кладбище, чтобы сказать Лене – прости, я сделал все, что мог.

Елене Мачкалян было всего 27 лет. Фото Арам Мачкалян.

ВОЗИЛИ ПО БОЛЬНИЦАМ ИСТЕКАЮЩУЮ КРОВЬЮ

Напомним, волгоградцы Елена и Арам Мачкалян ждали второго ребенка – сына, у них уже была маленькая дочка. Беременность 27-летней женщины протекала хорошо, жалоб не было. Но на 30-й неделе беременности поднялась температура. Скорая отвезла Елену в больницу №2 Волжского, где ей поставили диагноз «ОРВИ и угроза преждевременных родов». После обследования 13 января 2017 года женщину отправили в Перинатальный центр №1, рекомендовали продолжить лечение и выбрать метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации.

- Игнорируя обязательный и обоснованный объем обследования и лечения, определенный дежурными врачами, не давая должной оценки клиническим проявлениям, угрожающим жизни и здоровью пациентки, заведующая акушерским отделением перинатального центра Наталия Андреева и заместитель главного врача по медицинской части Елена Попова, не проводя внутреннее акушерское исследование, приняли необоснованное решение о переводе Мачкалян обратно в городскую больницу №2, - сделал выводы Волжский суд.

У роженицы открылось кровотечение и через три часа ее снова отправили в перинатальный центр. Там решили извлечь из тела матери уже мертвого к тому моменту малыша.

- Не принимая во внимание антенатальную гибель плода, его тазовое предлежание, не давая оценки открывшемуся кровотечению, врачи Андреева и Попова приняли решение провести родоразрешение через естественные родовые пути, - так позже оценят ситуацию в суде.

Решение было неверным. Тогда Попова и Андреева провели операцию кесарева сечения. На операционном столе Елена Мачкалян потеряла почти четыре литра крови и впала в кому. После ее, уже умирающую, отправили в Волгоградскую областную больницу №1. Там медики сделали все возможное, но так и не смогли спасти роженицу – отказали большинство органов и систем. Спустя две недели Елены Мачкалян не стало, она скончалась, не приходя в сознание.

Елена умерла через две недели после смерти малыша. Фото Арам Мачкалян.

В МОРГЕ ПОДМЕНИЛИ ПЕЧЕНЬ

Все это время ее супруг понимал, что что-то пошло не так. На то, чтобы выяснить, что же произошло, он потратил много лет. Пришлось пойти даже на эксгумацию тела супруги. Это понадобилось для проведения независимой экспертизы, которая в итоге показала, что и Елена, и ребенок могли бы жить.

- На мой взгляд, суд объективно все оценил, сопоставил все факты. Судья очень грамотно все разложила. Конечно, я просил максимального наказания. Сейчас эмоции бьют через край, со мной родители Лены. По поводу обжалования - скорее да, чем нет. Столько и таких нарушений было озвучено и такой маленький срок. Я считаю, что он должен быть больше, - подчеркнул Арам Мачкалян.

Во время расследования следователи выяснили, что в волгоградском морге образцы посмертных анализов женщины подменили на образцы больного гепатитом мужчины, чтобы «не портить» статистику материнской и детской смертности и подтвердить диагноз «аутоиммунный гепатит». Первый громкий судебный процесс в отношении бывшего главного патологоанатома Волгоградской области Вадима Колченко и его заместителей уже завершился. Начальника бюро приговорили к 9 годам колонии, правда, большую часть срока он получил за экономические преступления. Приговор в законную силу так же еще не вступил.

Вдовец теперь сам воспитывает маленькую дочку, которая за эти годы успела подрасти.

Патолоанатомы тоже получили реальные сроки. Фото: ОПССВО

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