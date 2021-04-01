Подделал причину смерти роженицы и брал взятки: в Волгограде осудили бывшего главного патологоанатома

Ни Колченко, ни его подчиненные в итоге не признали вину и не раскаялись. Фото: Арам Мачкалян, ГУ МВД по региону

В первый день апреля в Дзержинском суде Волгограда огласили приговор по делу о «мафии в морге». Бывшего главного патологоанатома региона Вадима Колченко признали виновным в подмене образцов печени умершей роженицы Елены Мачкалян для сокрытия реальной картины материнской смертности в регионе, мошенничестве и взяточничестве. В колонии строгого режима он проведет 9 лет. Кроме того, заплатит штраф 2,5 миллиона рублей и в течение 7 лет не сможет работать на госслужбе и занимать определенные должности. В суд Колченко сразу пришел с вещами.

Подчиненных Колченко также признали виновными в служебном подлоге. Патологоанатома Наталию Герасименко суд приговорил к двум годам условно, Екатерине Черкасовой дали полтора года условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

- Все-таки есть справедливость на свете и сегодня она реально восторжествовала, - удовлетворен вердиктом потерявший жену и ребенка Арам Мачкалян. - Нам пришлось пройти такой долгий путь, потратить столько времени, столько сил, в том числе моральных. Спасибо суду, что объективно разобрался и принял справедливое решение.

Обжаловать приговор Арам Мачкалян не собирается.

- Я уверен, что сторона защиты будет обжаловать приговор – это их право, - поделился он с «КП-Волгоград».

«МАФИЯ В МОРГЕ»

Резонансное дело о «мафии в морге» длилось несколько лет. Впервые о Вадиме Колченко заговорили в мае 2018 года, когда главного патологоанатома Волгоградской области поймали на «откатах» от его санитаров, которые зарабатывали на людском горе и делились с начальником. Сотрудники регионального управления ФСБ давно подозревали Колченко в аферах, его задержали при получении очередной взятки.

Установлено, что руководитель медицинского учреждения «заработал» на своих подчиненных почти 600 тысяч рублей, - сообщила "КП-Волгоград" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Судебный процесс длился почти два года. Фото: ОПСВО

После проверки документов на патологоанатома и его подчиненных возбудили еще одно дело за служебный подлог. Следователи установили, что Колченко, Герасименко и Черкасова подделали причины смерти Елены Мачкалян, которая умерла в больнице на 30-й неделе беременности. Роженицу с температурой несколько дней переводили из больницы в больницу. Сначала умер малыш, а после кесарева сечения скончалась и женщина. Она потеряла почти четыре литра крови. Как потом установит экспертиза, и Елену, и ее сына врачи могли спасти, если бы сразу поставили диагноз и не наделали ошибок. Прикрывая их и подчищая статистику, патологоанатомы указали в графе причина смерти диагноз «аутоиммунный гепатит» и даже подменили образцы печени на биоматериал неизвестного мужчины.

- С целью сокрытия совершенного преступления, фигуранты уголовного дела уничтожили подлинные гистологические образцы. После чего составили подложный протокол исследования трупа, а родственникам погибшей женщины выдали фиктивное медицинское свидетельство о смерти, - рассказали "КП-Волгоград" в объединенной пресс-службе судов региона.

Арам и Елена Мачкалян ждали второго ребенка. Фото: из семейного архива Мачкалян

К тому времени потерявший жену и не рожденного ребенка Арам Мачкалян уже год обивал пороги всех силовых ведомств, чтобы добиться расследования всех обстоятельств этой трагедии.

- Так функционирует система здравоохранения. Если бы я не проявлял лояльности, я мог бы потерять свою работу, - заявил следователю бывший главный патологоанатом региона. После в суде Вадим Колченко отказался от своих показаний. Его подчиненные в итоге тоже не признали вину и не раскаялись.

В ходе расследования на Колченко возбудили и еще одно дело - за мошенничество. Как оказалось, он выписывал подчиненным премии, а затем забирал у них эти деньги якобы на хозяйственные нужды. Речь идет о 162 тысячах рублей.

В суд дело о «мафии» в волгоградском морге передали в начале июня 2019 года, в итоге процесс растянулся почти на два года.

ДЕЛО ВРАЧЕЙ

- Патологоанатомы не крайние в этой ситуации, - поделился Арам Мачкалян с "КП-Волгоград". - Они лишь скрывали материнскую смертность и врачебную ошибку своих коллег из перинатального центра.

Елене Мачкалян было всего 27 лет. Фото Арам Мачкалян

Арам теперь один воспитывает старшую дочку, которая за эти годы успела подрасти. Впереди у вдовца еще один процесс, для него основной. Уголовное дело акушеров-гинекологов Елены Поповой и Наталии Андреевой параллельно рассматривают в Волжском городском суде. Врачей обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к смерти роженицы.

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