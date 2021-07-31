Волгоградцам разрешили посещать стадионы: новое постановление губернатора по коронавирусу

В регионе разрешили пускать болельщиков на открытые стадионы. Фото: СК "Ротор".

В Волгоградской области с сегодняшнего дня начали действовать послабления по коронавирусу. Зрителям разрешили посещать физкультурные и спортивные мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе. Но болельщики должны быть с QR-кодами. Новые изменения были внесены в постановление №179 губернатора. Документ был опубликован на сайте администрации региона и начал действовать с 31 июля 2021, сообщает "КП-Волгоград"

По постановлению физкультурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе могут проводиться с присутствием зрителей при условии обеспечения организаторами безопасных условий для граждан. Каждая арена должна сначала получить паспорт иммунизации и стать "зоной свободной от COVID-19", как это делают кафе, рестораны и кинотеатры. Только потом она сможет пускать болельщиков, но не всех. А тех, у кого есть QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса, подтверждение перенесенной в течение полугода болезни или свежий отрицательный ПЦР-тест.

Документ был подписал исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным.

Отметим, из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в Волгограде "Ротор" проводит домашние матчи без зрителей, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой от 7 июля 2021 года. Волгоградская команда уже провела игру при пустой "Волгоград Арене" с хабаровским СКА. Сегодня, 31 июля, "Ротор" на своем стадионе встретится с астраханским "Волгарем". На эту игру пустят только фанатский сектор сине-голубых.