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Спорт23 июля 2021 23:19

На трибунах становится тише: матч "Ротор" - "СКА Хабаровск" пройдет без зрителей

На трибуны Волгоград Арены пустят только журналистов
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Волгоградцы надеялись, что на стадион будут пускать хотя бы 500 человек, но нет.

Волгоградцы надеялись, что на стадион будут пускать хотя бы 500 человек, но нет.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч Ротор - СКА-Хабаровск 24 июля 2021 года на Волгоград Арене пройдет без зрителей. Как сообщила пресс-служба волгоградского клуба менее, чем за сутки до игры, такое предписание выдала главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Без болельщиков 23 июля играли и клубы РПЛ "Ростов" и "Динамо" в Ростове-на-Дону. Теперь "Ротору" тоже предстоит вернуть болельщикам купленные на матч билеты. Как это сделать, клуб сообщит позднее.

Ранее на сайте и в официальных пабликах волгоградской команды появилась информация, что на следующий домашний матч "Ротора" против астраханского "Волгаря" допустят всего пятьсот человек. Однако ближе к полуночи стало известно, что даже игра третьего тура пройдет при пустых трибунах. Впрочем, несколько человек все же будет - в ложу прессы пропустят журналистов. Остальным болельщикам "Ротора" предстоит посмотреть игру в интернете. Показывать матч в 19.00 будут в "Яндекс эфире".

- Клуб сделал всё возможное, чтобы сохранить нашим болельщикам право посещения ближайшей игры, но сейчас все мы вынуждены реагировать на ситуацию вокруг и следовать требованиям, связанным с распространением COVID-19, - принесли извинения волгоградцам в "Роторе".

Кстати, в сообщении клуба говорится, что предписание главы Роспотребнадзора вышло еще 7 июля. После этого "Ротор" провел две домашние игры, и обе встречи прошли с поддержкой трибун. Матчи собрали по 6-7 тысяч зрителей.