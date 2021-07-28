Пустят только фанатов: «Ротор» снова проведет матч без зрителей

Матч "Ротор" - "Волгарь" пройдет без зрителей Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» проведет второй подряд домашний матч без болельщиков на стадионе. Игра 4-го тура первенства ФНЛ с астраханским «Волгарем» на «Волгоград Арене» пройдет без зрителей, сообщили «КП-Волгоград» в клубе. «Ротор» следует постановлению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой от 7 июля 2021 года. Однако совсем пустым стадион не будет. На него пустят фанатов, у которых есть абонементы на сектор D110.

- Сектор активных фанатов будет доступен для посещения владельцам абонементов на D110. Абонементы на фан-сектор D110 не продаются, - отметили в пресс-службе «Ротора».

Встреча между «Ротором» и «Волгарем» состоится 31 июля в 19.00.

Напомним, 24 июля матч 3-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и «СКА-Хабаровск» также прошел без зрителей. Решение об этом было принято поздно вечером накануне игры.