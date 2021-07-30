"Ротор" пока играет только вничью. Фото: СК "Ротор".

Спустя 4 года состоится очередное нижневолжское дерби: в 4-м туре первенства ФНЛ «Ротор» встретится с «Волгарем». Игра состоится 31 июля на «Волгоград Арене». Обе команды старт сезона вряд ли могут занести себе в актив. Волгоградцы и астраханцы располагаются во второй части турнирной таблицы. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч 4 тура первенства ФНЛ Ротор – Волгарь 31 июля 2021.

После трех проведенных матчей «Ротор» занимает 12-е место. «Волгарь» располагается на 14-й строчке. У будущих соперников одинаковое количество очков – по 3. Ранее волгоградцы трижды на своем поле сыграли вничью. На старте сезона они выступают пока только на «Волгоград Арене», и счастливой для хозяев она пока не является. В субботу – четвертый подряд домашний матч. У «Волгаря» были две гостевые неудачи и победа над «Нефтехимиком» в прошлом туре в родных стенах. И теперь выезд в гости к географическим соседям и принципиальным соперникам. Правда, антураж встречи будет практически нейтральным для обеих команд: из-за коронавируса на «Волгоград Арену» не пустят болельщиков. Исключение было сделано только для фанатов сине-голубых, они будут присутствовать на своем секторе.

Для активных болельщиков волгоградского и астраханского клуба их противостояние очень принципиально. Ранее в советской и российской истории «Ротор» и «Волгарь» провели 17 официальных матчей, в которых 8 раз побеждали астраханцы. У сине-голубых 7 выигрышей над географическими соседями, причем 6 из них были добыты еще в советские времена. Матчи между командами с Нижней Волги получаются бескомпромиссными, поэтому они только однажды сыграли вничью. В последний раз «Волгарь» и «Ротор» встречались друг с другом в октябре 2017 года: со счетом 1:0 сильнее были астраханцы.

Букмекеры определили «Ротор» фаворитом предстоящего матча: на его победу коэффициент составляет 1,89. Ничья оценивается котировками 3,45, выигрыш «Волгаря» - 3,75.

Пока команды не радуют своих болельщиков результативностью. «Ротор» в трех матчах забил 1 мяч, такой же показатель и у «Волгаря». Только и пропустили волгоградцы однажды, а в воротах бело-голубых в начале сезона побывало уже 5 мячей. Очная дуэль вряд ли получится результативной. Тем более она будет почти при пустом стадионе. Пора уже «Ротору» взять 3 очка на своем поле, серия из четырех домашних матчей заканчивается. «КП-Волгоград» на матч Ротор – Волгарь: победа хозяев со счетом 1:0.