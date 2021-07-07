В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом выросла на 45%

Еженедельно ковидом заболевают около тысячи волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 7 июля проходит клинический совет региона по борьбе с COVID-19. В его работе принимает участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Обстановка с коронавирусом в регионе ухудшается. Ежедневно суточный прирост заразившихся увеличивается. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая, но она становится все более напряженной. Об этом на совещании заявил губернатор Андрей Бочаров.

- В последний месяц в Волгоградской области еженедельно выявляется порядка 1000 новых случаев коронавирусной инфекции - на 40-45% больше, чем в мае текущего года, порядка 460 заболевших внебольничными пневмониями - на 35-40% больше, чем в мае. По простудным заболеваниям также есть рост. Заболевают порядка 8000 человек в неделю - на 20% больше чем в мае, - отметил глава Волгоградской области.

На клиническом совете озвучили ряд факторов, которые в ближайшее время могут еще больше усугубить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом как в Волгоградской области, так и в России. Среди причин – завоз волгоградцами вируса из других регионов, в которых большой рост числа зараженных, а также новые более агрессивные штаммы ковида. Новые типы COVID-19 особенно опасны для людей в возрасте 18-49 лет.

- Средний возраст пациентов реанимации также снизился на 7,5 лет. Все это требует от нас разработки и принятия новых дополнительных профилактических, а, возможно, и ограничительных мер с целью недопущения корпоративных очагов распространения инфекции. Протоколы лечения новых штаммов коронавирусной инфекции разрабатываются и внедряются практически с колес, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Увеличение числа заболевших приходится на жаркий период, а дополнительную опасность представляют приборы охлаждения воздуха – кондиционеры, сплит-системы, вентиляторы.

В Волгоградской области формируется дополнительный кадровый резерв медицинского персонала, а также лекарственных средств и средств индивидуальной защиты. Дополнительно разворачивается инфекционный коечный фонд. Число мест в ковидных стационарах может увеличиться до 8000. До конца этой недели будет развернуто порядка 4000 коек для пациентов с коронавирусом.

На клиническом совете отметили, что темп жители Волгоградской области активно прививаются от COVID-19.

- Хорошие темпы набрала вакцинация жителей Волгоградской области, которая уже превысила 38% от плана и составляет порядка 462 тысяч человек. Такой темп необходимо сохранять, - сказал губернатор.