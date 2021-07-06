Глава облздрава связал всплеск заболевания коронавирусом в Волгограде с сезоном отпусков

Чиновники считают, что вирус привозят отпускники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы с тревогой смотрят на цифры прироста заболевших коронавирусом в регионе: они ежедневно и стремительно растут. Такого не было с осени прошлого года. И у волгоградских властей на это есть свое объяснение. Помимо того, что у новых штаммов коронавируса более короткий инкубационный период, более высокая активность, сказывается и миграция населения: люди уже начали возвращаться из отпусков, привозя в Волгоград вирусы со всей страны и из-за границы. О ситуации с распространением коронавируса в регионе на брифинге рассказал глава волгоградского комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

- В больницы за сутки поступило 306 пациентов. (Еще в мае в сутки госпитализировали около 100 человек – прим. ред). В последние недели мы отмечаем высокий темп заболеваемости: 6 июня суточный прирост заболевших – 90 человек, сегодня почти в 2,5 раза выше. Мы это связываем с сезоном отпусков, активным перемещением населения по регионам и за границу. Такая ситуация может сохраниться до конца лета и перейти в осень, - считает руководитель облздрава.

Пока мы не достигли коллективного иммунитета, чиновник считает, что единственный способ прервать цепочку распространения инфекции - соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и другие рекомендации врачей. Особую опасность летом представляют кондиционеры: вирусы циркулируют с гораздо большей скоростью.