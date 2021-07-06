Глава облздрава: волгоградцы заболевают индийским штаммом «дельта»

Не у каждого заболевшего волгоградцы определяют штамм коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области увеличивается заболеваемость коронавирусом. Ковид мутировал, стал более агрессивным. Теперь волгоградцы подхватывают опасный индийский штамм «дельта» COVID-19. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев на брифинге оперативного штаба рассказал, что среди жителей региона фиксируются случаи заболевания этим типом, а также британским штаммом ковида. Но точное число пациентов определить сложно.

- Исследования проводят выборочно. Роспотребнадзор берет выборку из 100 человек. У 17% из них штамм «дельта», у 2% - британский штамм. Общую когорту никто же не исследует. Каждый положительный случай ковида не типируют, - рассказал журналистам Анатолий Себелев.

У большинства из исследуемых положительных ПЦР-тестов в Волгоградской области выявляются штаммы ковида, которые циркулируют с начала пандемии.

Отмечается, что штамм «дельта» намного опаснее и заразнее, чем предыдущие типы коронавируса. Он наносит больший вред здоровью пациентов. Болезнь из-за него протекает тяжело, в том числе, у молодых пациентов, у которых даже нет никаких хронических заболеваний. Волгоградские медики сообщают, что в ковидных стационарах больше половины от общего числа больных составляют волгоградцы в возрасте от 18 до 49 лет.