Волгоградский облздрав рассказал о риске заразиться коронавиурсом из-за сплит-систем

Из-за сплит-систем вирус циркулирует в воздухе еще активнее. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Для того, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса среди жителей Волгоградской области, нужна не только вакцинация, но и соблюдение анткиовидных мер. Летом, когда люди практически постоянно пользуются сплит-системами, вирус циркулирует в воздухе еще активнее. В магазинах, торговых центрах, офисах, где воздух охлаждается с помощью кондиционеров, угроза подхватить инфекцию в разы вырастает.

- Любое распространение вируса значительно увеличивается, - отметил на брифинге глаза облздрава Анатолий Себелев.

В облздраве отмечают, что даже после прививки от ковида человек может быть носителем. Поэтому важно и после иммунизации носить маски.

– Граждане имеют ложное ощущение, что после вакцинации они не могут быть носителями вируса. Сейчас один человек может заразить до 5-7 человек. Проходя мимо больного можно заразиться и заболеть.

Волгоградцев просят носить СИЗ, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию.