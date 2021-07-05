В Волгоградской области число коек в ковидных госпиталях увеличат до восьми тысяч

В Волгоградской области готовятся к худшему в ситуации с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Пациентов с коронавирусом в Волгоградской области становится больше. За последние сутки выявили более двухсот новых случаев ковида. Прогнозируется дальнейшее осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в летне-осенний период. По этой причине в Волгоградской области число коек в инфекционных госпиталях увеличат до 8000 единиц – столько же было осенью и зимой во время пиковых значений заболеваемости. Решение об увеличении коечного фонда было принято на оперативном совещании губернатора Андрея Бочарова.

- Считаю необходимым в кратчайшие сроки подготовить региональные системы здравоохранения и жизнеобеспечения для работы в условиях возможного осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением новых, более опасных штаммов, - отметил глава Волгоградской области.

На оперативном совещании также заявили о подготовке медиков к работе в условиях повышенный нагрузок, об усилении амбулаторно-поликлинического звена. В ближайшее время могут ввести новые ограничительные и профилактические меры. Для снижения уровня заболеваемости в регионе надеются сохранить набранные в последние недели темпы вакцинации от COVID-19.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в Волгоградской области на протяжении последних недель фиксируется рост выявленных случаев СOVID-19, внебольничными пневмониями и простудными заболеваниями. При этом в данный момент развернутого коечного фонда для больных с коронавирусом, средств защиты для медиков и лекарств достаточно.

На совещании губернатора отметили, что новые штаммы коронавируса – более агрессивные. Они приводят к более тяжелым формам заболевания для всех групп населения. Сейчас в области более 60% заболевших - люди в возрасте 18-49 лет.