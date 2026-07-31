Женщина погибла в Красноармейском районе, который ночью атаковали беспилотники ВСУ. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Женщина погибла в ходе атаки БПЛА на Волгоград в ночь на 31 июля, ее тело нашли при разборе завалов разрушенного здания. Мирная жительница погибла ночью в своем доме. Также выросло до восьми число пострадавших. Последние новости о погибших и раненых при атаке на Волгоград 31 июля 2026 года сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в официальном канале администрации региона в MAX.

Последние новости об атаке БПЛА на Волгоград 31 июля: под завалами нашли погибшую женщину

По информации губернатора, тело погибшей нашли на юге города, когда разбирали завалы.

- К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по ул. Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, - сделал заявление Андрей Бочаров.

Это не единственный объект жилой инфраструктуры, пострадавший от действий ВСУ этой ночью. На севере Волгограда повреждения получили восемь многоквартирных домов. В них выбиты стекла, повреждены припаркованные у домов машины. Жителей эвакуировали, всем пострадавшим окажут материальную помощь.

Последние новости об атаке БПЛА на Волгоград 31 июля: что известно о погибших и пострадавших

Также глава региона рассказал о состоянии пострадавших в ходе террористической атаки на Волгоград 31 июля 2026 года. Их число увеличилось.

- По уточненным данным, госпитализировано 8 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, - прокомментировал глава региона.

Ранее было известно о пяти пострадавших. Компания Wildberries предварительно сообщала об отсутствии раненых при пожаре на логистическом объекте в Волгограде.

Последние новости об атаке БПЛА на Волгоград 31 июля: что происходит после налета

Сейчас на всех объектах, пострадавших от атаки БПЛА на Волгоград 31 июля 2026 года, работают спецслужбы. Продолжается ликвидация последствий, идет разбор завалов, проверка безопасности территории, оценка ущерба. Мэрия Волгограда уже работает над восстановлением остекления восьми многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Волгограда.

Следком пообещал начать расследование установить причастных к этому преступлению против мирных жителей и дать их действиям правовую оценку.