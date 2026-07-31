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НовостиОбщество31 июля 2026 8:30

В Волгограде начался поквартирный обход пострадавших от атаки БПЛА домов

Сотрудники администрации замеряют проемы, чтобы восстановить остекление
Екатерина СИМОХИНА
В мэрии рассказали о помощи пострадавшим жильцам.

В мэрии рассказали о помощи пострадавшим жильцам.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде жителям домов, пострадавших от атаки БПЛА, восстановят остекление. Мэрия начала поквартирный обход многоквартирных зданий на Тракторном, в которых в ночь на 31 июля 2026 года выбило стекла. Сотрудники администрации замеряют оконные проемы.

Как рассказали в мэрии города, сегодня обойдут все квартиры, в которые предоставят доступ жильцы. Управляющие компании временно закрывают оконные проемы. Также жильцам рассказывают, как написать заявление на получение материальных выплат, положенных пострадавшим от атак БПЛА в Волгограде. У некоторых жителей повреждены не только окна, но и автомобили.

Пока завершается обследование домов экстренными службами, жители могут находиться в пункте временного размещения, его открыли в школе №1.