Дым от пожара на складе Вайлдберриз Волгоград накрывал город сутки. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 31 июля Волгоград подвергся одной из самых массированных атак украинских беспилотников. Удар БПЛА нанесли сразу по трем районам города, горели завод, склад Вайлдберриз и жилые дома, от взрывов повреждены восемь многоэтажек. Дымом пожаров затянуло весь Волгоград. Не обошлось без жертв, в больницах медики борются за жизнь пострадавших. Мы собрали последние свежие новости об атаке на Волгоград на сегодня и все, что известно о случившемся на 1 августа 2026 года.

Атака БПЛА на Волгоград, склад Wildberries-Вайлдберриз ночью 31 июля 2026 года: что произошло, подробности

Массированную атаку беспилотников на Волгоград ночью 31 июля жители города вряд ли забудут, как и ракетный удар, который нанесли ВСУ месяцем ранее. С двух часов ночи в трех районах – Красноармейском, Дзержинском и Тракторозаводском - гремели взрывы. Дымом от пожаров на крупном промышленном предприятии, в жилом массиве и на складе Вайлдберриз Волгоград заволокло весь город. Выли сирены машин скорой помощи. Беспилотную опасность в регионе объявили еще в 22.07, в 2.25 стало известно о ракетной угрозе. Город не спал до утра.

Первое официальное сообщение, как Волгоград и склад Вайлдберриз пережили атаку БПЛА этой ночью, губернатор Андрей Бочаров сделал в 4.31 утра 31 июля. Стало известно, что в результате налета беспилотников повреждены многоквартирные дома в Тракторозаводском районе и частные дома в Красноармейском районе. На юге Волгограда горели промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса и жилые дома, на западе – склад Wildberries в Дзержинском районе. Клубы черного дыма и зарево пожарищ оттуда было видно издалека. Пришли первые новости о пяти пострадавших мирных жителях.

В мэрии рассказали, что в Тракторозаводском районе при атаке БПЛА на Волгоград повреждено восемь многоквартирных домов на Горном. В одном здании повредило крышу, в остальных выбило стекла. Всю ночь жители пострадавших от взрыва домов провели во дворе и в пункте временного размещения, который открыли в школе №1.

Последствия атаки БПЛА на склад Вайлдберриз Волгоград 31 июля 2026 года, что известно на сегодня, последние новости

В 6.32 утра 31 июля пресс-служба Вайлдберриз сообщила, что из-за атаки беспилотников горит логистический центр ВБ в Волгограде. На месте работают пожарные расчеты. Однако пострадавших нет. Из-за атаки БПЛА на логистический центр Wb компания перестроила цепочки поставок. Волгоград не принимает и не отгружает товары.

Склад Вайлдберриз Волгоград после атаки беспилотников 31.07.2026 горел и дымил вплоть до конца суток. Днем Роспотребнадзор сообщил последние новости о последствиях удара по логистическому комплексу в Дзержинском районе. Выездная лаборатория взяла пробы воздуха и радиационного излучения в ближайших жилых микрорайонах. С утра на западе Волгограда зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам в 1,5-2 раза, уже к 14.30 превышения ПДК по продуктам горения не было. Интенсивность пожара пошла на спад, хотя весь город и затянуло густым смогом. В Красноармейском районе воздух оказался чище, хотя и там прилично дымило.

Последние новости об атаке беспилотников на Волгоград на сегодня, 1 августа 2026

К полудню 31 июля стало известно, что атака беспилотников на Волгоград все же привела к жертвам среди населения. Тело молодой женщины нашли на пепелище ее дома в Красноармейском районе при разборе завалов. Число пострадавших выросло до восьми человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Продолжается разбор завалов в жилом секторе и на подвергшихся атаке склада ВБ и заводе.

Специалисты оперативных служб до сих пор уточняют повреждения и ликвидируют последствия атаки БПЛА на Волгоград. В пострадавших домах и дворах убирают стекла, измеряют оконные проемы, проводят восстановительные работы. В мэрии сообщили, что описывают поврежденное имущество для последующей выплаты компенсации пострадавшим.

Первыми на новости отреагировали автомобилисты. Волгоградские водители кинулись на заправки, вновь создав ажиотажный спрос и очереди. Власти подчеркивают: проблем с топливом в Волгоградской области нет, ситуация с бензином стабильная.

После Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Волгограда, пострадавших при террористической атаке БПЛА 31 июля.

Прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию для правовой помощи пострадавшим – телефон +79608921020.

Фейковые вбросы и задержания после атаки беспилотников на Волгоград: свежие новости

Днем после атаки беспилотников на Волгоград в соцсетях начались вбросы видео, на которых губернатор и глава Волгограда Владимир Марченко якобы рассказывают о страшных последствиях удара. Власти сообщили: эти видеообращения – фейки и созданы с помощью искусственного интеллекта. Мошенники взяли за основу реальные записи беседы с журналистами аж в 2023 году и сфабриковали звук.

На сегодня стало известно и о первых задержанных волгоградцах, которые несмотря на запрет снимали и выкладывали в Сеть видео и фото последствий атаки БПЛА на Волгоград 31 июля. Так одна девушка выложила съемку в домовый чат. После ей пришлось объясняться с силовиками и записывать видео с извинениями. Ей грозит не только штраф, но и уголовная статья за госизмену, так как ее творение использовали украинские паблики.

Последние новости об атаке БПЛА на Волгоград 31 июля: что известно на сегодня о погибших и пострадавших, последствиях удара

События 31.07.2026 в Волгограде надолго запомнят жители поселка Буревестник в Красноармейском районе. Там упавшие обломки беспилотника и последующий пожар полностью уничтожили частный дом на две семьи. Взрывной волной повредило крыши и окна еще нескольких домовладений, а также припаркованные рядом машины.

По словам соседей, разрушенный при атаке БПЛА на Волгоград дом тушили долго. Днем 31 июля приступили к разбору завалов на еще дымящем пепелище. Внутри разрушенного дома нашли тело молодой женщины.

Погибшей было 32 года. Супруг пытался вытащить ее из огня и получил сильные ожоги. Сейчас за его жизнь борются врачи. Второй семье, жившей на другой половине дома, повезло. Маме с детьми удалось спастись. Среди пострадавших – их соседи. Сейчас жители поселка объявили сбор помощи для пострадавших семей.

Есть ли пострадавшие после атаки на склад Вб в Волгограде, ни компания, ни власти больше не сообщали.

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