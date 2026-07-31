Звук сирен и скорых разбудил ночью волгоградцев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 31 июля, Волгоград подвергся массированной атаке на город. С двух часов ночи горожане не спали, слушая звуки сирен, грохот взрывов и вой скорых. Работало ПВО. По сообщениям РСЧС, в 22.07 30 июля в городе была объявлена беспилотная опасность, в 02.25 – ракетная. Над городом закрыли воздушное пространство, Росавиация ввела план «Ковер». К сожалению, не обошлось без последствий: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил пяти пострадавших среди людей. Загорелось предприятие на юге города, склады в Дзержинском районе, также пострадали многоквартирный и частный дома. Рассказываем подробнее о последствиях воздушной атаки на Волгоградскую область в ночь на 31 июля 2026.

Последствия воздушной атаки на Волгоград в ночь на 31 июля 2026: что случилось

Губернатор Андрей Бочаров в канале администрации Волгоградской области в МАХ рассказал о последствиях воздушной атаки на Волгоград в ночь на 31 июля 2026. По его словам, это была массированная террористическая атака киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры и предприятия.

- Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе, - прокомментировал Бочаров.

По словам главы региона, в течение ночи 31 июля в Волгограде произошли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и на складских комплексах в Дзержинском районе.

- На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается, - заявили власти.

Последствия воздушной атаки на Волгоград в ночь на 31 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Также Андрей Бочаров рассказал о пострадавших после воздушной атаки на Волгоград в ночь на 31 июля 2026.

- Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - заявил Бочаров.

Атака на Волгоград еще продолжается, всем следует оставаться в помещениях без окон или пройти в укрытие. В Волгограде слышны звуки взрывов.