Пожар начался на складах после атаки БПЛА. Фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Продолжается тушение пожара на складах Wildberries после воздушной атаки на Волгоград ночью 31 июля 2026 года. Как прокомментировали в пресс-службе компании, из-за ночных событий объекте начался пожар. Обошлось без раненых. Напомним, массированную атаку вражеских БПЛА отбивали всю ночь в Волгограде. Помимо объекта мирной экономики, удары пришлись по заводу топливно-энергетического комплекса на юге города, повреждены жилые дома. Сообщаем подробности.

Атака БПЛА на Wildberries в Волгограде 31 июля 2026 года: что произошло

- Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет, - прокомментировали в официальных медиа компании Wildberries 31 июля.

Волгоградцы слышали страшный грохот в третьем часу ночи, после которого над Дзержинским районом поднялся огромный столб черного дыма.

Последствия атаки БПЛА на Wildberries в Волгограде 31 июля 2026 года

Пока логистический комплекс в Волгограде приостановил свою работу.

- Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, - заявили в официальном канале пресс-службы компании.

Еще не говорится, как будет вестись работа по выплате компенсаций, ущерб от пожара еще предстоит подсчитать.

Вчера компания Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат ранее пострадавшим от атак на объекты компании продавцам. Деньги получат еще более 97 тысяч предпринимателей. Они будут зачислены на их балансы на платформе.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Wildberries 31 июля 2026 года

По предварительным данным, во время атаки БПЛА на склады Wildberries в Волгограде обошлось без раненых. Об этом заявили в компании. Всего в Волгограде в ходе ночной массированной атаки вражеских беспилотников пострадали пять человек, заявил губернатор Андрей Бочаров.