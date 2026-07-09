Всего семь пляжей открыли в Волгограде, Волжском и области к середине лета 2026

За Волгой открыли два пляжа Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде установилась 35-градусная жара. Жители города и области плавятся от зноя и тянутся поближе к воде. Но к 9 июля на весь регион открыли всего семь пляжей, где официально можно искупаться. Пять доступны для всех. Два из них – на юге Волгограда, один в Волжском, два – за Волгой в Среднеахтубинском районе. Еще на двух пляжах могут купаться и загорать дети, которые отдыхают в загородных лагерях, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Безопасное купание в водных объектах возможно только в официально установленных местах и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам, - подчеркивают санитарные врачи.

В Волгограде в этом году планируют открыть еще два пляжа. Уже известно, что на Тулака можно будет только позагорать у воды. Ожидается, что разрешат купаться и на пляже в Тракторозаводском районе – на Нижнем Тракторном. Но он принимать изнывающих от жары волгоградцев еще не готов. В Волжском также планируют открыть еще один пляж. Там идут подготовительные работы.

А пока в регионе официально открыто лишь 7 пляжей для массового отдыха с купанием с положительным санитарно-эпидемиологическим заключением.

Официальные пляжи Волгограда, Волжского и Волгоградской области, где можно купаться на сегодня, 9 июля 2026 года

В Волгограде открыты два пляжа летом 2026. В Красноармейском районе купаться можно на песчаной косе у маяка полуострова Сарептский неподалеку от монумента Ленина. График работы пляжа: ежедневно, с 9.00 до 20.00. Добраться туда можно только на лодках с нижней террасы у памятника от причала «Красноармейский». Стоимость проезда одного человека туда-обратно - 300 рублей. Вода и песок – бесплатно. За дополнительную плату - навесы от солнца, шезлонги, прохладительные напитки, надувной бассейн для детей. Пляж в Кировском районе расположен на острове Сарпинский. Добраться сюда можно на теплоходах «Руднева - Сарпинский» или паромной переправой. График работы пляжа: ежедневно с 10.00 до 19.00. Билеты на кораблик – 80/50 рублей в одну сторону.

В Волжском городской пляж открыли в районе СНТ «Изобилие». За Волгой в Среднеахтубинском районе разрешили купаться на пляжах: в районе хутора Бобры и острова Крит, а также на базе отдыха «Река и песок».

В загородных детских лагерях купаться можно в Светлоярском районе в «Чайке» и в Новоанниском районе - в «Золотом колосе».

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