Бензина нет, а очередь стоит. Фото сделано на улице Пархоменко в обед 9 июля Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Проблема с бензином в Волгограде и Волгоградской области на сегодня меньше не становится. Автомобилисты в соцсетях устроили перекличку, на каких заправках есть бензин. Очереди стоят даже на тех АЗС, где топливо еще не подвезли. Власти опровергли введение новых ограничений. В облпромторге и ТЭК прокомментировали ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 9 июля 2026 года, последние новости и обстановку на топливном рынке.Также власти опровергли, что ввели продажу бензина по QR-кодам, как это было в других регионах.

- За минувшие сутки в регионе не вводились и в настоящее время не планируются новые ограничения на отпуск топлива в Волгоградской области, - уверяют чиновники. - Размещаемая в интернете информация о введении QR-кодов и прочего не соответствует действительности, является фейком.

Ситуация с бензином Волгограде и области 9 июля 2026 года: ограничения на сегодня, последние новости

Обстановка на заправках продолжает накаляться. Водителям Волгограда и Волгоградской области приходится тратить топливо на то, чтобы найти заправку, где есть бензин. Очереди на АЗС растут. Стоят даже там, где топлива нет в наличии, в надежде, что вот-вот подойдет бензовоз. Многие стали заправляться по ночам. За 20 литрами бензина приходится стоять несколько часов.

Власти подчеркивают: в регионе официально ограничений не вводили. Это сети АЗС сами из-за повышенного спроса и непростой логистики установили лимит на отпуск бензина за одну транзакцию. На «Лукойле» в бак дают за раз залить 20 литров, ДТ - 60 литров в городе, 200 литров - на трассах. На «Тебойле» и «Роснефти» действует лимит в 30 литров.

Есть ли дизельное топливо и бензин на заправках Волгограда и области, цена

Бензин на заправках в Волгограде и Волгоградской области есть, но далеко не на всех. Где-то АЗС полностью закрыты. Где-то отпускают бензин и ДТ только по топливным картам. Но чиновники уверяют, что и без них заправиться можно. Правда, нелегко.

- Топливными компаниями предусмотрены отдельные условия для владельцев топливных карт. Подобная мера позволяет АЗС резервировать ресурс для социальных, медицинских и оперативных служб. Подробную информацию об условиях действия топливных карт можно получить на горячих линиях компаний, - комментируют в облпромторге и ТЭК ситуацию с бензином в Волгоградской области на сегодня, 9 июля.

Цена бензина и ДТ на заправках Волгограда и области продолжает расти. За последнюю неделю все виды топлива подорожали до 23 копеек за литр.

- Профильные и надзорные ведомства Волгоградской области продолжают мониторинг и делают все возможное для урегулирования ситуации, - утверждают власти Волгоградской области.

Тем временем, общественники предлагают сетям АЗС больше внимания уделять информированию автомобилистов, чтобы волгоградцы могли сэкономить пару литров топлива на поиски заправок, где есть бензин, а также пару часов в очереди.

- Нет никаких проблем обозначить АЗС, на которых бензин отпускается исключительно по топливным картам для организаций (что правильно), чтобы люди не стояли там в очередях и раздраженные разворачивались уже рядом с топливной колонкой, - считает член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков. - Нет никак проблем информировать о графике подвоза топлива и его объеме на конкретную АЗС, чтобы люди не стояли с ночи в ожидании и неведении, будет тут оно вообще или нет, и есть ли смысл стоять в очереди.

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