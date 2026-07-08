Автомобилисты простаивают в очереди на заправку Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проблема с бензином в Волгограде и Волгоградской области на 8 июля 2026 года не ослабевает. Новых ограничений на продажу топлива сети АЗС не вводили. Зато везде, где есть бензин и дизельное топливо, очереди на заправках растягиваются на десятки и сотни метров. Ажиотажный спрос не спадает. Ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 8 июля, последние новости и обстановку на топливном рынке прокомментировали в облпромторге и ТЭК.

- Никаких новых ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива в Волгоградской области нет. С учетом сохраняющегося ажиотажного спроса на топливо принимаются меры по стабилизации поставок, повышению эффективности логистики, - рассказали в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Ситуация с бензином Волгограде и области 8 июля 2026 года: лимиты и ограничения на сегодня, последние новости

Обстановка на заправках осложнилась в минувшие выходные. На этой неделе жители Волгограда и Волгоградской области вынуждены тратить топливо на то, чтобы выяснить, где есть бензин и найти заправку с той маркой топлива, которое заливают в бак своего автомобиля. Определить наличие бензина можно по выстроившимся на подъездах к АЗС очередям.

Многие собираются в отпуск на машине, а ограничения на продажу бензина заставляют автомобилистов делать несколько подходов на заправку, чтобы полностью наполнить бак. Кто-то ездит заправляться ночью, надеясь, что очередь будет меньше. Нелегко приходится таксистам и тем, кто колесит по работе весь день.

Ограничения на бензин на сети «Лукойл» в Волгоградской области сохраняются прежние: 20 литров бензина, 60 литров дизельного топлива в Волгограде и 200 литров в одном чеке – на трассе. На заправках «Роснефти» лимит – 30 литров бензина.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к ситуации с бензином в Волгограде и Волгоградской области. Власти просят автомобилистов заправлять автомобиль по мере необходимости, а не «впрок», лить бензин только в бак, а не в канистры. А также не верить слухам.

Есть ли дизельное топливо и бензин на заправках Волгограда и области на сегодня, цена

Бензин на волгоградских заправках подвозят регулярно, но график поставок не успевает покрывать спрос. Очередь есть – есть и топливо. Так сейчас определяют, есть ли бензин на АЗС в Волгограде. При этом наличие очереди не гарантирует, что есть бензин именно нужно вам марки. Может быть АИ-92, но не быть АИ-95. Волгоградцы сообщают и о долгих поисках высокооктанового топлива – АИ-98 и АИ-100. Водители делятся в сети, где им удалось заправиться в последний раз, и сколько часов они простояли в очереди за бензином.

При этом цена бензина и ДТ на заправках Волгограда и области продолжает расти. На прошлой неделе топливо прибавило в цене от 18 копеек до рубля за литр. На этой неделе ситуация примерно такая же. Стоимость бензина сильно отличается и на АЗС разных сетей, и даже в одной сети в зависимости от даты поставки.

- Мониторинг ситуации продолжается профильными ведомствами региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области, - подчеркивают чиновники.

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