Два пляжа на юге Волгограда откроют в первые выходные июля

Пляж на острове Сарпинском откроют с 4 июля 2026 года Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоград из плавящейся от зноя Европы идет 40-градусная жара. И впервые за много лет уже в начале июля 2026 года откроются первые городские пляжи. Искупаться, позагорать и по полной насладиться летними активностями уже в ближайшие выходные с 4 июля можно будет на пляжах южных районов - Красноармейского и Кировского. Расположены они на острове Сарпинском в Кировском районе и полуострове Сарептском - в Красноармейском районе.

- В Волгограде завершена подготовка к открытию первых мест отдыха у воды с купанием в Красноармейском и Кировском районах, - сообщили в мэрии.

В среду, 1 июля, пляжи инспектировала межведомственная комиссия из сотрудников департамента городского хозяйства, администраций районов, Службы спасения Волгограда. Они подтвердили готовность и приняли места отдыха на берегу Волги. До этого Роспотребнадзор взял пробы песка и воды, они впервые за несколько лет получили положительные лабораторные заключения. Водолазы почистили дно, спасатели организовали дежурства.

Отдохнуть на пляжах Волгограда на острове Сарпинском в Кировском районе и полуострове Сарептском в Красноармейском можно будет совершенно бесплатно.

- Организаторы пляжей могут взимать плату только за дополнительные услуги - предоставление беседок, шезлонгов и прочие услуги, - рассказали чиновники.

Пляж на острове Сарпинский открыли совместно с Пассажирским портом Волгограда. Добраться сюда можно на теплоходах «Руднева - Сарпинский» или паромной переправой. Пляж в Кировском районе будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.

Кораблики по маршруту «Руднева - х. Бекетовский перекат о. Сарпинский» c 1 июля по 16 августа 2026 года ходят по расписанию: в будние дни от Руднева отправление в 5.50, 8.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.40 и 18.00, в выходные – в 5.50, 8.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.40, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00. Обратно с острова отвезут в будни – в 5.50, 8.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.40, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00, в выходные – в 6.10, 8.20, 10.20, 11.50, 13.20, 15.00, 16.20, 17.20, 18.20 и 19.20. Цена билета на речной трамвайчик - 80 рублей для взрослых, 50 рублей для детей от 5 до 10 лет, до 5 лет - бесплатно. Провоз багажа на пляж обойдется в 75 рублей.

Следующими и тоже в июле в 2026 году планируют открыть полноценный пляж в Волгограде на Нижнем Тракторном и пляж на Тулака без купания в Советском районе.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара до 36 градусов припечет с первых дней: какой будет погода в июле 2026 в Волгограде и области