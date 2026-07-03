Оставить машину бесплатно у ВГАФКа и идти пешком: мэрия Волгограда предложила водителям альтернативу платным парковкам

Главная цель чиновников, по их словам - разгрузить улицы. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде с 16 июня 2026 на неопределенный срок отложили запуск нового этапа расширения платного парковочного пространства. Уже должны были начать брать плату за парковку на улицах Советской, Чуйкова, Гагарина, Порт-Саида, 13-й Гвардейской и ряда других на участке от Комсомольской до 7-й Гвардейской. Пока спасло от лишних трат волгоградцев массовое возмущение активных горожан. Но власти эту идею не оставили и возможность пополнить бюджет за счет автовладельцев не упустят. В Общественную палату Волгоградской области пригласили представителей мэрии, чтобы еще раз донести до них страхи, волнения, недовольства жителей города и вместе попытаться найти компромисс.

Страхи у всех разные: кто-то боится разориться на стоянке, работая в центре с 9 до 18 каждый день. Для некоторых ощутимо даже оплачивать парковку, приезжая в поликлинику или детский сад, где можно не уложиться в бесплатные 15 минут. Многие переживают, что вовремя не узнают о работе платных зон и нарвутся на штрафы. Не спешить с запуском нового этапа, учесть мнение горожан, сделать резидентство для жильцов домов попросили общественники администрацию города.

Бесплатные места – жильцам

- Сразу хочу сказать, что мы не против платных парковок, - говорит председатель комиссии по вопросам обеспечения законности и защиты прав граждан Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок. - Но вместо того, чтобы городскую среду сделать более комфортной, ситуацию ухудшили. Получилось, что снижение напряженности на одних улицах привело к сумасшедшему увеличению потока автомашин на придомовых территориях. Даже там, где есть шлагбаум, во двор невозможно въехать, потому что устраивают платную стоянку впритык, и ты не знаешь, как свою машину протолкнуть во двор.

Общественная палата просит мэрию сделать резидентские разрешения для жильцов домов, попавших в зону платной парковки. Чтобы у людей была возможность бесплатно оставить хотя бы одну машину на семью возле места своего проживания.

- Резидентские разрешения сейчас в проработке, в ближайшее время они будут введены, что позволит на отдельных условиях парковаться жителям города, - пообещала заместитель руководителя департамента городского хозяйства Елена Славина. - Условием будет регистрация по месту жительства. Я думаю, что в срок до сентября у нас они начнут работать.

Кажется, с парковочными местами в Волгограде не так все плохо. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Это дополнительный налог на автовладельцев»

Если жители могут выдохнуть, то работающие в центре волгоградцы ждут запуск нового этапа с ужасом. Очень многие приезжают на работу в центр на весь день, оставляют машину под офисом на 9 часов. Для большинства жителей платная парковка по 9 часов 5 дней в неделю – настоящее разорение.

«Я все понимаю, что нужно разгрузить улицы, пополнить бюджет и все такое. Но у автовладельца должна же быть какая-то альтернатива. Если я хочу выйти из офиса и сесть в машину, я буду платить за парковку. Если я не готов платить, то пройду 10-15 минут пешком до бесплатной стоянки. Это – разумная альтернатива, но нам ее не предоставили, сделав платным каждый метр дорог в центре. Это что, дополнительный налог для автовладельцев? Так и скажите». — Это лишь одно из мнений волгоградцев, которые в шоке от планов городской администрации.

- При внедрении платного парковочного пространства сразу просчитывалось количество альтернативных бесплатных парковочных мест. Поэтому сразу в расчет бралась площадка около ВГАФКа, у подножия Мамаева кургана, там 1340 парковочных мест. Около ЦПКиО площадка парковочная на 25 парковочных мест. Около здания Волгоградского областного на проспекте Ленина 150 мест. Улица Зайцева - 360 мест, - перечисляет Елена Славина.

От любого из этих мест дойти до офиса, вуза, поликлиники на Советской, Чуйкова, Гагарина, Порт-Саида – примерно полчаса пешком. Волгоградцы считают этот вариант не альтернативой, а издевательством.

- Почему не оставить бесплатной парковку у амфитеатра? Тем более, что цель платных парковок – разгрузить тесные улочки города, а огромных пробок на набережной из-за припаркованных машин никогда не было, - задала вопрос чиновникам редактор «Комсомольской правды в Волгограде» Екатерина Симохина.

- Парковка у амфитеатра на сегодняшний день бесплатная. То, что касается внедрения дальнейших этапов, в настоящее время идет обсуждение и с населением, и с представителями общественности, но никаких сроков, никаких четких границ по внедрению дальнейших этапов пока нет, - уверяет Елена Славина.

При этом подготовительные работы уже окончены, в том числе и все свободное пространство у амфитеатра расчертили голубой краской и поставили знаки платной парковки. Также в мэрии добавили, что еще 280 бесплатных мест оставили для волгоградцев в районе музея "Россия. Моя история". А вот что они собрались разгружать на нижней террасе набережной, так и осталось тайной.

Делать бесплатные места в платной зоне – это создавать хаос

- Вызывает большие вопросы, почему рядом с медицинским учреждением, образовательным, спортивным сделали платные парковки, - подняла еще одну тему Светлана Казаченок.

Действительно, в поликлиники, больницы, стоматологии приезжают люди, в том числе из области, чтобы попасть к врачу по полису ОМС. И будут вынуждены платить за парковку. Потому что бесплатных мест у медицинских учреждений не оставили.

- Поймите, в ядре платного пространства делать бесплатные парковки — это просто создавать там хаос. В итоге люди, которым не нужна стоматология, будут приезжать пораньше и оставлять там машины в 2-3 ряда на весь день, а люди, которые реально приезжают к врачу, этим бесплатным местом не воспользуются, - говорит директор МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда» Алексей Мацаев.

Встревожены и родители, которые привозят детей в детский сад – многие живут в других районах. Теперь бесплатных парковочных мест не останется даже у садиков. Уложиться в бесплатные 15 минут, приводя в садик малыша 2-3 лет, не всегда реально.

- 15 бесплатных минут — это общая позиция по большинству городов, где делали платные парковки. Как правило, везде дают такое время для того, чтобы человек мог дойти, оперативно решить свой вопрос, не оплачивая платное парковочное пространство, и с этого места уехать, - объясняет Елена Славина.

Разгрузить улицы или заработать?

- С 2023 года у нас введено 2480 мест платного парковочного пространства. Я хочу подчеркнуть, что наша цель - разгрузка улично-дорожной сети, - объяснила представитель мэрии.

Улицы действительно загружены. Получилось ли решить проблему с помощью одностороннего движения и платных парковок, пока не очень понятно. Но очевидно, ситуацию усугубляет еще и то, что в городе парковки убирают ради пешеходных зон, хотя машин с каждым годом все больше.

- Улицы у нас были сформированы лет 70-80 назад. Когда было 10 машин на 1000 жителей. А сегодня у нас 600 машин на тысячу (ну, примерно). А улицы остались той же ширины, - говорит член Общественной палаты Волгоградской области Александр Вязьмин. - Я хочу сказать, что мы не ищем альтернативы для решения этой проблемы. Должны быть перехватывающие парковки, должны быть многоэтажные стоянки. Мы парковку одну в последнее время строим на Володарского, а убрали уже и с площади Павших Борцов, и с Привокзальной площади. Мы не совершенствуем, а наоборот усложняем эти схемы, понимаете?

Вместо двух больших парковок у вокзала и на площади Павших Борцов построили одну маленькую. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Основное уплотнение дает новая застройка. У нас все застройки Ворошиловского, Центрального, Дзержинского района, они все проходят с отклонением, сокращением зеленых зон и парковочных мест. После того, как построим все, что согласованно, мы превратим Волгоград в Краснодар: не проедешь, не пройдешь. Там уже борются с последствиями того, что согласовывают отклонения в нормах парковки для жилых комплексов. Это все должно идти на стадии проектирования и жестко соблюдаться, - считает застройщик Алексей Цуканов.

В мэрии обещают, что уже осенью Высшая школа экономики предоставит Волгограду программу комплексного развития территории, где будет новая транспортная схема с дорогами, с парковками, с планом того, как дороги будут строиться в короткой перспективе, в глобальной перспективе. Главная цель документа - увеличить пропускную способность дорог. Так что волгоградцев ждет еще немало сюрпризов.

Еще одна причина, по которой мы никуда не денемся от платных парковок – пополнение бюджета.

- Все средства, которые поступают от платного парковочного пространства, идут в муниципальный дорожный фонд, у него есть определенные цели. В 2026-м году у нас был запланирован доход на 318 миллионов, - объясняют чиновники.

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