Платные парковки делают на набережной у амфитеатра и у Димитриевского кладбища

Волгоградские автомобилисты в шоке. Платные парковки охватили уже почти весь исторический центр. Накануне синяя прерывистая линия появилась на Центральной набережной у амфитеатра и протянулась от бронекатера БК-13 до ресторана в сторону улицы 7-й Гвардейской. Особенно в ужасе те, кто живет или работает в центре города, а также у Центрального Димитриевского кладбища. В Дзержинском районе на улице Карла Либкнехта тоже вводят зону платной парковки. Заработать они должны уже к 15 июня 2026 года.

За подготовку очередной волны платных парковок в Центральном и Дзержинском районах Волгограда власти заплатили 21,4 миллиона рублей. Согласно документам закупки, подрядчик должен установить информационные щиты и дорожные знаки, нарисовать прерывистую синюю разметку. Где нужно – сначала отремонтировать асфальт, чтобы можно было сделать зону платных парковок комфортной, а также поставить светофор. Но на набережной синюю разметку нанесли прямо поверх старой, ничего особо не делая. Всего к 15 июня 2026 года подрядчик должен подготовить восемь доходных зон платной парковки.

Где к июню 2026-го введут новые зоны платной парковки в Центральном и Дзержинском районах Волгограда

Платить за стоянку автомобиля волгоградцам с лета придется в восьми новых зонах платной парковки на четырех улицах:

на улице Чуйкова от улицы Наумова до пересечения до 7-й Гвардейской (четная и нечетная стороны);

на улице Пражской от пересечения с проспектом Ленина до улицы Советской (четная сторона);

на набережной 62-й Армии от кольца на улице Калинина до пересечения с Комсомольской (четная и нечетная стороны) и от Комсомольской до 7-й Гвардейской (четная сторона), а также в районе ресторана «Маяк»;

на улице Карла Либкнехта от пересечения с проспектом Жукова до улицы Ингульской (четная и нечетная сторона).

В городе появится еще немало доходных мест. Получат власти Волгограда за год на платных парковках более полумиллиарда рублей. Каждое машиноместо приносит доход более 15 тысяч в месяц. В основном - за счет штрафов.

