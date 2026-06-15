Введение платных парковок в центре Волгограда отложили из-за массовых возмущений

Пока за парковки на 11 улицах Волгограда можно не платить. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Введение новых платных парковок в Центральном районе Волгограда и у Димитриевского кладбища отложили из-за массовых возмущений горожан. До этого власти заявляли, что автомобилистам уже с 16 июня 2026 года придется платить за стоянку машины практически во всем центре от Волги до железной дороги.

Синюю разметку к лету нарисовали еще на 11 улицах центра, среди которых оставшиеся участки Набережной 62-й Армии, улиц Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражская, Володарского и улица Карла Либкнехта.

- В настоящее время окончательное решение по дате введения очередного этапа платных парковок еще не принято. Вопрос будет дополнительно рассмотрен после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, проживающих в зоне введения платного парковочного пространства, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Волна жалоб от волгоградцев посыпалась после того, как водителям практически не оставили бесплатной альтернативы парковки в центре города, кроме дворов. Да и те все чаще закрывают воротами и шлагбаумами от незваных гостей. Плюс к этому в центре ввели одностороннее движение на ряде улиц, чтобы воткнуть платные парковки на проезжей части. Это заметно осложнило движение и удлинило маршруты для автомобилистов.

Называют власти и еще одну причину, по которой не спешат вводить плату за парковки.

- Ответственным организациям предстоит провести модернизацию технической базы, в том числе серверов по обработке данных.

Так что пока даже примерных сроков введения платы на очередном этапе парковок не называют. А волгоградским водителям придется быть вдвое внимательнее, чтобы не перепутать места, где уже нужно платить, и где еще можно оставить машину бесплатно.

Под вопросом и введение платных парковок сразу на 20 улицах Ворошиловского района Волгограда и на 7-й Гвардейской в центре, где планируют зарабатывать еще на 3708 местах для стоянки машин. Этот этап расширения тоже вызвал массу недовольства среди горожан и предпринимателей.

За счет расширения платных парковок в 2026 году городские власти рассчитывали получить доход в 283,6 миллиона рублей. Но эти планы рушатся на глазах. Чиновники же заявляют, что это не самоцель.

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