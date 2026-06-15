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Общество15 июня 2026 9:37

Введение платных парковок в центре Волгограда отложили из-за массовых возмущений

Сроки, когда с автомобилистов начнут брать деньги, власти пока не называют
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пока за парковки на 11 улицах Волгограда можно не платить.

Пока за парковки на 11 улицах Волгограда можно не платить.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Введение новых платных парковок в Центральном районе Волгограда и у Димитриевского кладбища отложили из-за массовых возмущений горожан. До этого власти заявляли, что автомобилистам уже с 16 июня 2026 года придется платить за стоянку машины практически во всем центре от Волги до железной дороги.

Синюю разметку к лету нарисовали еще на 11 улицах центра, среди которых оставшиеся участки Набережной 62-й Армии, улиц Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражская, Володарского и улица Карла Либкнехта.

- В настоящее время окончательное решение по дате введения очередного этапа платных парковок еще не принято. Вопрос будет дополнительно рассмотрен после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, проживающих в зоне введения платного парковочного пространства, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Волна жалоб от волгоградцев посыпалась после того, как водителям практически не оставили бесплатной альтернативы парковки в центре города, кроме дворов. Да и те все чаще закрывают воротами и шлагбаумами от незваных гостей. Плюс к этому в центре ввели одностороннее движение на ряде улиц, чтобы воткнуть платные парковки на проезжей части. Это заметно осложнило движение и удлинило маршруты для автомобилистов.

Называют власти и еще одну причину, по которой не спешат вводить плату за парковки.

- Ответственным организациям предстоит провести модернизацию технической базы, в том числе серверов по обработке данных.

Так что пока даже примерных сроков введения платы на очередном этапе парковок не называют. А волгоградским водителям придется быть вдвое внимательнее, чтобы не перепутать места, где уже нужно платить, и где еще можно оставить машину бесплатно.

Под вопросом и введение платных парковок сразу на 20 улицах Ворошиловского района Волгограда и на 7-й Гвардейской в центре, где планируют зарабатывать еще на 3708 местах для стоянки машин. Этот этап расширения тоже вызвал массу недовольства среди горожан и предпринимателей.

За счет расширения платных парковок в 2026 году городские власти рассчитывали получить доход в 283,6 миллиона рублей. Но эти планы рушатся на глазах. Чиновники же заявляют, что это не самоцель.

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