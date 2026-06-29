Двое суток прошло с момента ракетного удара по Волгограду Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прошло двое суток с того дня, как взрывы гремели в Волгограде. ВСУ ударили крылатыми ракетами по промышленному предприятию в Краснооктябрьском районе. Сейчас известно о двух жертвах налета. Мы собрали последние свежие новости о ракетной атаке на Волгоград, погибших и пострадавших, которые известны к утру 29 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в Волгоградской области сегодня.

Последние новости о ракетной атаке на Волгоград к утру 29 июня 2026, что произошло

Ракетную опасность в регионе 27 июня 2026 года объявляли дважды. Еще раз – в ночь на 28 июня. Жители Волгограда проснулись на рассвете около часов утра от реактивного свиста крылатых ракет и последующих взрывов.

Около 6 часов утра губернатор Андрей Бочаров сообщил, что дежурные силы ПВО 27 июня отразили террористическую атаку высокоскоростных воздушных целей на территорию Волгоградской области.

Удар ВСУ около 4 часов утра 27 июня обрушился на промышленное предприятие на Красном. Над заводом взвились клубы черного дыма. Сразу после ракетной атаки город наполнился звуками сигналов мчащихся в больницы машин скорой помощи. Пожар полностью потушили лишь в обед.

В больницы доставили 10 работников завода, повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Жилые дома не затронуло.

Сразу после налета жители всей страны полезли в Сеть смотреть видео налета на Волгоград. Несмотря на запрет, съемку вели и выложили в Сеть сразу несколько человек. Видео тут же разлетелось по украинским пабликам. Теперь молодые волгоградцы сожалеют о неосторожном поступке, их быстро нашли и задержали.

Что известно о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Волгоград, последние новости на 29 июня2026

День 27 июня и этот ракетный удар волгоградцы уже вряд ли забудут. В 12.30 стало известно, что при ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Погибла 52-летняя сотрудница завода. Число пострадавших выросло до 11 человек.

Еще одного волгоградца искали под завалами более полутора суток. Все это время он числился без вести пропавшим. Но поздно вечером 28 июня его тело извлекли из-под завалов при ликвидации последствий ракетной атаки на завод. Число жертв удара по Волгограду по последним данным на 29 июня 2026 года выросло до двух.

В больницах остаются 11 человек, пострадавших при ракетном ударе по Волгограду 27 июня. Медикам удалось стабилизовать состояние раненых. Два человека остаются в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное.

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