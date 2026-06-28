Жители Волгограда требуют от своих УК доступ в убежища во время ракетных атак

Волгоградцы ищут свои убежища и хотят понять, как туда попасть. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Острым вопросом для жителей Волгограда после ракетной атаки стал поиск своего убежища и как получить к нему доступ. Горожане из микрорайона Баррикады, которые теперь знают, как свистят украинские дальнобойные ракеты, начали писать запросы в свои управляющие компании. Именно УК должны моментально получать от властей оповещение о ракетной опасности и открывать убежища в любое время суток. Все подвалы на рассвете 27 июня, а также во время второй угрозы днем в субботу и третьей ночью 28 июня 2026 года оказались закрыты.

Так, по данным администрации Волгограда о расположении убежищ, в доме на улице Депутатской, 15а в Краснооктябрьском районе расположено укрытие для жителей нескольких МКД. Власти рассчитали, что в убежище площадью 1645 квадратных метров должно поместиться 2600 человек из домов на улице Депутатской, 3, 4, 5, 7, 9 и 15а, Титова, 13, 15 и 17, а также Еременко, 136 и 138.

На деле подвала в доме нет, есть только цокольный этаж. Практически все помещения цоколя находятся в частной собственности, там расположены косметические кабинеты и офисы фирм. Доступ туда ограничен и днем, в выходные и ночам все закрыто на замок. В управлении УК лишь небольшой тепловой пункт, куда жильцов не пускают даже по письменному запросу.

- Все прилеты мы видели с самого начала и до конца, дети боятся теперь громких звуков. После ракетного удара 27 июня мы направили в свою управляющую компанию «Альфа Юг» коллективное обращение с требованием подтвердить наличие в доме защитного сооружения и разъяснить, как нам получить туда доступ в случае угрозы, - рассказали сайту volgograd.kp.ru жильцы, которые с нетерпением ждут ответа. – Даже если предприниматели и компании, которым принадлежит цокольный этаж дома, предоставят нам туда доступ, это будет лишь несколько квадратных метров коридоров. В кабинеты, где находятся рабочие и массажные столы, документация, компьютеры, оборудование и прочие материальные ценности, неизвестное количество людей никто не пустит. Даже если в итоге УК и собственники помещений договорятся, укрыться в цоколе нашего дома смогут лишь несколько десятков человек. Куда деваться остальным «приписанным»?

Еще одни вопрос у волгоградцев – к системе оповещения. Ракетный удар 27 июня 2026 в Волгограде длился около 5 минут. Горожан в 3.48 разбудили вовсе не оповещения об угрозе, а свист уже летящих над крышами их домов крылатых ракет и последующие взрывы, которые были куда тише, чем при поражении беспилотников. Люди вышли на улицы искать убежища, когда все уже случилось. Укрыться было негде. СМС от РСЧС о ракетной опасности начали приходить только после 4 часов утра. Многие увидели их уже после отбоя угрозы.

Напомним, в Волгограде на сегодня продолжаются поиски без вести пропавшего при ракетной атаке 27 июня сотрудника одного из промышленных предприятий Краснооктябрьского района. Один человек погиб, 11 в больницах.

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