В Волгограде продолжают ликвидировать последствия ракетной атаки на город Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дата 27 июня 2026 стала трагичной в истории Волгограда. Ночью по городу нанесли ракетный удар – впервые за четыре года СВО. Целью атаки стал завод в Краснооктябрьском районе Волгограда. Один человек погиб, 11 пострадавших в больнице, двое тяжелых. Их состояние за сутки не изменилось. Больше суток продолжаются поиски без вести пропавшего при ракетной атаке сотрудника промышленного предприятия. Мы собрали последние новости о ракетной атаке на Волгоград на сегодня и все, что известно о случившемся на 28 июня.

Последние новости о ракетной атаке на Волгоград на сегодня, 28 июня 2026

Ракетную опасность в Волгоградской области объявляли три раза за минувшие сутки, всю ночь на 28 июня действовала и беспилотная опасность. Одна из угроз завершилась трагедией. Свист ракет и последующие взрывы разбудили волгоградцев на рассвете 27 июня 2026 года. Ударили по Волгограду украинскими дальнобойными крылатыми ракетами. Силами ВКС России часть высокоскоростных воздушных целей сбили. Удар пришелся по заводу на Красном. На промышленном предприятии в Краснооктябрьском районе возник пожар, который потушили только через 10 часов. Жилые дома не затронуло, но производственные цеха были разрушены. Спустя сутки на заводе до сих пор разбирают завалы и ликвидируют последствия. На сегодня не известна судьба еще одного работника.

Несколько волгоградцев задержали за съемку видео и публикацию в Сеть моментов атаки ракет ВСУ на предприятие Волгограда. Выложенные интернет материалы использовали украинские паблики. Теперь необдуманный поступок грозит волгоградцам не только штрафом, но и сроком по статье «Госизмена».

Погибшие и пострадавшие, что известно на сегодня о последствиях ракетного удара по Волгограду 27 июня, подробности

Сразу после удара ракетами в Волгограде жители Краснооктябрьского района слышали долгий вой сирен карет скорой помощи, которые вывозили с завода раненых. Поначалу на утро 27 июня было известно от 10 пострадавших. Днем губернатор Андрей Бочаров сообщил, что есть жертвы. Один человек погиб на месте взрыва и пожара - это сотрудница предприятия 1973 года рождения. Число пострадавших выросло до 11 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи больницы скорой медицинской помощи №25 оказывают им всю необходимую помощь. Информации о судьбе еще одного сотрудника предприятия, который был на рабочем месте во время ракетной атаки, нет уже больше суток. Его поиски еще продолжаются под завалами.

- Состояние пострадавших без изменений, - сообщили сайту volgograd.kp.ru последние свежие новости о раненых в ракетной атаке на Волгоград 27 июня 2026 на сегодня в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Для пострадавших в прокуратуре открыли горячую линию по телефону +79608921020.

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