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Погода в Волгограде и области в выходные подарит и солнце, и кратковременные дожди, и довольно сильный ветер. Осадки слегка собьют жару, температура будет комфортной. Рассказываем, какую погоду прогнозируют 27-28 июня 2026 года в Волгограде и области синоптики регионального ЦГМС.

Погода в Волгограде в выходные 27-28 июня 2026 на День молодежи

Вечером 26 июня в Волгограде ожидаются кратковременный дождь и гроза. По прогнозу ЦГМС, погода в Волгограде в субботу, 27 июня 2026 года, будет облачной. Но на День молодежи обойдется без существенных осадков. Северо-западный ветер днем разгонится до 9-14 м/с. Температура будет комфортной: ночью - 13...15º, днем - 24...26º.

В Волгоградской области на все сутки 27 июня объявили штормовое предупреждение. Ночью и утром в отдельных районах прольются кратковременные дожди. Днем будет сухо. Температура ночью - 12...17º, при прояснении местами похолодает до 7º. Днем по области 20...25º, на юге столбик термометра покажет 25...28º.

В прогнозе погоды на 28.06.2026 в Волгограде кратковременный дождь утром и днем. Ветер будет довольно сильным и прохладным. Температура ночью опустится до 13...15º, днем будет без изнуряющей жары - 22...24º.

В Волгоградской области 28 июня тоже прогнозируют кратковременные дожди в отдельных районах, днем они будут сопровождаться грозами. Ветер при грозах будет с порывами до 15-20 м/с. Ночью прохладно: 12...17º, при прояснении до 7º. Днем температура будет в пределах 20...25º.

Уже в понедельник, 29 июня, температура снова поползет вверх и в Волгограде, и в области. Дождя не будет. Жара разгонится до 28 градусов в областном центре.

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