Такие очереди за бензином на заправках Волгограда мы наблюдали 25 июня. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пабликах и чатах Волгоградской области распространяется приказ комитета промышленной политики, торговли и ТЭК региона от 15.06.2026 о якобы введении ограничений на продажу топлива в регионе до 5 литров в руки в течение 12 часов. Такого приказа не существует - это фейк. Власти рассказали о ситуации с бензином Волгограде и области на 26 июня 2026 года, лимитах и действующих ограничениях.

- Никаких решений о снижении качества топлива или введении лимита в 5 литров не принималось, - говорится в официальном сообщении.

В «документе» утверждается, что в условиях «дефицита» нефтеперерабатывающие предприятия якобы должны по приказу властей региона перейти на выпуск «суррогатных и низкотехнологичных стандартов топлива». Кроме того, для населения ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива установлены с лимитом в 5 литров на руки в течение 12 часов.

Фейковый приказ

Рассылают подобные подделки, чтобы разогнать ажиотажный спрос и дестабилизировать ситуацию в регионе. На самом деле лимиты на продажу топлива в 20 литров устанавливают сами сети АЗС.

Ситуация с бензином Волгограде и области на 26 июня 2026 года: лимиты и ограничения

Облпромторг и ТЭК регулярно публикует официальные данные о ситуации с бензином и дизельным топливом в Волгограде и области, существующих лимитах на отпуск и ограничениях. Дефицита в регионе нет. Повышенный спрос есть.

- В регионе имеются достаточные запасы топлива, продолжается его ритмичная доставка на АЗС с учетом значительно возросшего спроса. За минувшие сутки изменений лимита по отпуску бензина и ДТ на заправках Волгоградской области не произошло, - официально сообщают власти региона об обстановке с топливом в Волгограде и на трассах Волгоградской области на 26 июня 2026 года. - В полном объеме, без перебоев и лимитов осуществляется продажа всех видов газомоторного топлива.

Есть ли дизельное топливо и бензин на заправках Волгограда и области, цена

Облпромторг вместе с УФАС по Волгоградской области продолжает мониторить ситуацию и с ростом цен на бензин.

- Информация об изменениях цен на топливо направляется в региональный штаб, а также в УФАС для проверки и принятия решений в рамках действующего законодательства в случае необоснованного повышения, - отмечают власти.

Тем временем, на заправках в Волгограде очереди за бензином стали поменьше, чем накануне.

- С утра вроде как ситуацию с бензином подразрулили. Льют по 20 литров, очереди небольшие. После двух небольших очередей стал счастливым обладателем полного бака, - делятся в мессенджерах автомобилисты Волгограда о ситуации с бензином на заправках 26 июня 2026 года.

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