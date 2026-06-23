Волжане отметят День молодежи яркими фестивалями Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа мероприятий на День молодежи 2026 в Волжском включает фестиваль молодежных субкультур, фитнес-фестиваль, турнир по стритболу, много музыки, активности и спорт, концерты и дискотеку в стиле 90-х. Отмечать праздник будут два дня. Главными площадками станут городские парки и общественные пространства. Смотрим, куда сходить на День молодежи в Волжском 26-27 июня 2026 года, что будет интересного.

День молодежи в Волжском 2026 - полная программа мероприятий на 26-27 июня

Праздновать День молодежи в Волжском 26 июня 2026 с 17 до 19 часов будут в центре «Юность Волжского». Программу мероприятий откроет творческий фестиваль молодежных субкультур «ВЛЗ Саммерфест».

Молодежное арт-пространство «19/56» 26 июня в 17.00 устроит вечер караоке «Музыкальный крокодил».

В Молодежном центре парка Волжский на День молодежи 26 июня в 17.30 проведут профориентационное мероприятие «ГосСтарт». Юных волжан познакомят с госслужбой, чиновники ответят на вопросы. В 18.00 начнется «Зачетный квиз».

А 27 июня в 13.00 в парке Волжский на летней концертной площадке сотрудники Госавтоинспекции научат контраварийному вождению на мотоциклах и безопасным поездкам на самокатах. Также в программе - мини Мотоджимхана.

Любителей авторского кино в Волжском приглашают 26 июня в 20.00 в летний кинотеатр под открытым небом во внутреннем дворике ДК «Октябрь». Молодежь ждет вечер арт-хауса «Вселенная кино». Вход свободный, но нужно заранее пройти регистрацию.

В День молодежи 2026 в Волжском программу праздника откроет фестиваль уличного баскетбола в парке Солнечный. Начало - 27 июня в 10.00. Сразиться на площадке стритбола могут команды профессионалов и любителей из трех игроков и одного запасного. Возрастные категории: 14-15 лет, 18+ и 26-27 лет. Регистрация начнется с 9 часов утра в ФОКе «Русь».

Парк Новый город в Волжском 27 июня в 17.00 устроит спортивный праздник «Стильно! Модно! Молодежно!». В программе – интерактивы, конкурсы развлекательная программ и концерт.

День молодежи в Волжском 27 июня 2026 отметят на спорте и в парке Волжский. В 17.00 на летней сцене начнется фитнес-фестиваль, в программе – открытые тренировки и мастер-классы. В 19.00 у пергол устроят танцы под открытым небом «Про_Атмосфера».

В молодежном центре «Гараж» (ул. Мира, 69 а) на День молодежи 27 июня в 18.00 ждут меломанов на «Музыкальное лото».

В поселке Краснооктябрьском День молодежи 2026 отметят на территории спортивного центра «Восход» (ул. Луганская, 11). 27 июня в 18.00 там начнется праздничная программа «Привет из 90-х». Здесь волжан ждет тематическая фотозона, прыгскок баттл, арт-зона с мастер-классами, где можно сделать кассету-брелок из эпоксидной смолы. Ретро-диск-жокей будет крутить хиты групп «Руки Вверх!», «Комбинация» и «Стрелки». Первым 50 гостям предложат бесплатные попкорн и лимонад. А еще волжан приглашают на День молодежи в образе из 90-х, будут и призы за лучший наряд.

Учтите, 27 июня в Волгоградской области из-за Дня молодежи не будут продавать алкоголь в магазинах нигде. Исключением станут лишь кафе, бары, рестораны.

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