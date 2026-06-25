День молодежи отметят без салюта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Программа мероприятий на День молодежи 2026 в Волгограде включает много музыки, концерты и дискотеки, фестивали, активности и развлекательные площадки, ярмарки и концерты. Салют на День молодежи и фестиваль 34 в этом году не устроят. Отмечать праздник будут два дня. Главными площадками станут ЦПКиО и Комсомольский сад. Смотрим, куда сходить на День молодежи в Волгограде 26 июня, в выходные 27-28 июня 2026 года, как отметят праздник и что будет интересного. Главное, чтобы не было дождя, иначе программу могут изменить, а мероприятия перенести.

День молодежи в ЦПКиО Волгограда 27-28 июня 2026: программа мероприятий

ЦПКиО Волгограда приглашает отметить День молодежи 27-28 июня 2026 года. В программе праздничных мероприятий 27 июня - яркий концерт и дискотека. Здесь ждут всех выпускников. Начало в 16.00. Выступать на День молодежи в Центральном парке будут творческие коллективы города, в том числе цирковая студия «Солнышко», танцевальные «Муза», «Леди Балет», «Луна», Dance crew SMS и другие. С 12.00 до 19.00 возле главной сцены будет работать тематическая фотозона. Дискотека на День молодежи в ЦПКиО начнется в 20.00. Зажигать будут хитами с Dj SW и баром «Руки вверх». Вход везде свободный.

Для выпускников и молодежи устроят дискотеки. Фото: ЦПКиО

28 июня в ЦПКиО Волгограда с 16.00 до 20.00 на главной сцене пройдет концерт на День дружбы и единения славян. Вокруг развернутся тематические площадки с народными играми, перетягиванием каната, подъемом гири, мастер-классами по плетению венков и фланкировке, росписи и изготовлению кукол. Также в программе мероприятий - историческая выставка одежды, быта и доспехов славян. Вход свободный.

Каждый день в выходные 27-28 июня в Центральном парке Волгограда для детей будут устраивать пенные вечеринки в 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00. На футбольном поле в 20.00 пройдут бесплатные кинопоказы. 27 июня на большом экране мультфильм «Рапунцель - запутанная история» (6+), 28 июня - «Головоломка 2» (6+). Вход свободный, всё по погоде.

День молодежи в Волгограде 2026 - полная программа мероприятий на 26-27-28 июня

26 июня в Волгограде пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Свои вакансии представят более 200 компаний. в Волгограде найти работу молодежь сможет с 10.00 до 14.00 в интерактивном парке «Россия - моя история». Школьникам и студентам предложат пройти профтестирование и диагностические игры. Также в программе - выставка техники МЧС, лекция по финансовой грамотности и дегустация.

День молодежи в Комсомольском саду Волгограда начнется 27 июня 2026 с йоги по субботам в 10.00. С 15.00 в парке стартуют мужские игры с тренировками, боксерскими поединками и боем «стенка на стенку». Программу праздничных мероприятий продолжит в 16.00 фестиваль «Игры забытого детства». Поиграть предложат в классики, резиночки и прочую милоту. А в 17.30 на сцене начнется концерт. 28 июня в 10.00 Комсомольский сад снова приглашает на занятие по йоге. В 16.00 праздник на День молодежи продолжит проект «Читальди. Шестидесятники», а в 17.00 начнется полуторачасовая танцевальная феерия от фитнес-студии.

С днем молодежи, Волгоград! Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На День молодежи у исторического парка «Россия - моя история» в Волгограде пройдут бесплатные кинопоказы на уличном экране. 26 июня 2026 в 20.00 покажут мелодраму «Прогулка» (18+), 27 июня в 20.00 - романтическую комедию «Питер FM» (12+).

День молодежи отметят 27 июня 2026 в Волгограде с 17.00 до 22.00 в Молодежном центре (ул. Пугачёвская, 13). В программе: мастер-классы, спорт, творчество, экология, туризм, интерактивные лекции, фитнес на траве, уличные культуры, настольный теннис, квизы, игры, концерт, дискотека и не только. Вход бесплатный, но по регистрации в «Макс».

В ТРК «Мармелад» в Волгограде День молодежи 2026 отметят 27 июня с 15.00 до 17.00. На сцене в это время диджей зарядит музыкальный микс, в атриуме устроят веселые молодежные конкурсы. А в воскресенье, 28 июня, в 13.00 начнется гала-концерт танцевальной студии «Денс Арт».

На костюмированный вечер «Бал в волшебном лесу» (16+) приглашает 28 июня 2026 в 15.00 Волгоградская областная библиотека для молодежи. Бал устроят по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». В программе - танцы и волшебная атмосфера. Вход на бал: 100 рублей.

Алкоголь не будут продавать 27 июня 2026 в Волгограде на День молодежи

27 июня 2026 в День молодежи на все территории региона и в Волгограде запрещена розничная продажа спиртного. Не будут продавать алкоголь и пиво в магазинах. При этом запрет не коснется кафе, баров, ресторанов и других заведений общепита.

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